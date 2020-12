13 Diciembre 2020 03:10:00

Atorada AHMSA

Se puede presumir que AHMSA está en mejores manos, que habrá inyección de recursos, mejores administradores y que será una empresa con mayor producción y rentable, pero lo de hoy, lo de hoy, es el pago de aguinaldo seccionado.



La fluidez económica para pagar las prestaciones laborales de diciembre están atoradas, el ahorro que por lo menos les avisaron que hasta el 12 de enero les pagan y el aguinaldo se paga por etapas.



El fin de semana pagó aguinaldo a los obreros, la siguiente semana serán los de nivel intermedio y puede ser el tiempo límite que marca la ley para cumplir el compromiso no alcance para liquidarles al personal directivo.



La estrategia de rescate está lista, anuncian, y sería Jorge Silberstein, hombre de confianza de Julio Villarreal, además de todo un experto quien asuma el mando de AHMSA.



Por adelantado



Los que andaban vueltos locos son los burócratas del Ayuntamiento de Frontera, a quienes desde la semana pasada les pagaron el aguinaldo.



El alcalde Florencio Siller diría que se hizo ajustes para tener ahorros que se fueron reservando para el compromiso, así que pudo cumplir con la prestación antes de la fecha.



Pero además se presume cero deudas durante su periodo.



Anotados



El que no pierde la esperanza de ser el candidato a la Alcaldía de Saltillo es el aún diputado local Jaime Bueno, pero tendrá que esperar esta semana para que, primero, no autoricen la reelección de alcaldes después quitarse competencia.



Por lo pronto, Bueno se ocupa de mantenerse vigente en las colonias y reparte cobijas, mientras llega la decisión.



Sabe que el rival a vencer es Chema Fraustro, secretario de Gobierno, quien dicen lleva la preferencia del que elige contendientes, aunque otros dicen al irse Rigo Fuentes del PRI puede asumir la dirigencia.



El terceros sería Jericó Abramo, que parece no estar en el ánimo del círculo de amigos del reparto, aunque el también secretario redobla su promoción evocando al pasado.



Internan a Pantoja



De los sacerdotes que no buscan reflectores públicos pero que brillan con una luz única y especial por el cariño de muchos católicos, hoy unidos en oración por la pronta recuperación del padre Pedro Pantoja, que fue hospitalizado por Covid-19



De esas veces que se cuestionan “¿Por qué él?”. Hizo historia en Monclova por su peculiar estilo de fraternizar y ayudar, ya en Saltillo se ocupó de los migrantes. Como hombre de fe confiemos en su recuperación.



En estos tiempos hasta se piensa para abrir las redes sociales, cada día uno se topa con lamentables noticia, como los que se adelantaron al viaje sin retorno.



Los fallecimientos del abogado José Luis Torres en Monclova, y Nely García, la esposa del secretario de Economía, Jaime Guerra Pérez, quien dio la pelea al Covid-19 por varias semanas.



Cátedra efectiva



Administración Pública Efectiva es el tema que expuso en el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, ante los jóvenes panistas de Coahuila, a quienes habló de las penurias y de sus habilidades para llevar una buena administración.



Digamos que la juventud no adentrada en la función pública puede ser influenciada con un buen rollo, la circunstancias y la realidad es otra que no se entiende hasta después de pasar por el cargo público.



En fin, todos los alcaldes pueden enseñarle a la chaviza, cada quien cuenta como le fue en la feria.