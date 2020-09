30 Septiembre 2020 04:10:00

Auge comercial por frontera cerrada

El comercio de Piedras Negras no ha sido del todo afectado por la pandemia, ni qué decirlo, cuando se tiene media docena de plazas comerciales en construcción y varios proyectos comerciales pendientes de arrancar…



Más cuando consideramos que el mantener cerrada la frontera al cruce no esencial de personas, ayuda a mantener cautivos a decenas de miles de clientes que anteriormente surtían sus productos básicos en comercios y negocios de Eagle Pass gracias a que tenían visa y podían cruzar…



Por ello es que el presidente de la Canaco, Carlos González, ha señalado que al comercio le va bien y han aprovechado la coyuntura, pero también deben amarrar a esos clientes para que cuando la frontera se abra, no huyan en estampida hacia Eagle Pass…



Dos plazas comerciales en la zona centro en construcción, otra en la colonia Roma, una más en el Tecnológico, así como el proyecto pendiente de Walmart donde también se dará un auge comercial, son para ver la realidad positiva del “boom” que los negocios enfrentan luego de estos seis meses de pandemia…



No todo está mal, los comercios deben adecuarse a la nueva realidad y estas condiciones han limitado la movilidad de los compradores que deben satisfacer sus necesidades a nivel local...





¿Así cuidan los cruces internacionales?



Resulta que hacia el interior de los elementos auxiliares de comercio exterior ha comenzado a surgir un reclamo y una queja, esto por las condiciones en que laboran, pero también por las condiciones en que quieren que se vigile y se atienda el tema de la seguridad en los cruces internacionales por parte de los oficiales de la Aduana de México…



Entre los que laboran en esa área del SAT para resguardar los puentes, hay un reclamo y mucha preocupación, porque a decir de los trabajadores, ante la falta de presupuesto sus armas de cargo, tanto las semiautomáticas tipo ametralladora, como las armas cortas calibre 9 milímetros, simplemente las traen de adorno, es decir, no traen balas desde hace semanas en ambos puentes de Piedras Negras…



Aunque no pueden quejarse, lo delicado del asunto es que se supone que esos policías aduaneros son la primera fila de seguridad ante cualquier incidente que pudiera suscitarse en los cruces, pero con esas condiciones la cosa está para preocuparse…



Aunque hay que reconocer que las autoridades aduaneras cuentan con el apoyo de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano para cualquier situación, lo mejor sería que se cubriera esa queja de los trabajadores de la Aduana…



Seguramente el administrador de la Aduana, José Luis Peña, ya debe estar enterado de este asunto y por ello deberá poner manos a la obra para solucionarlo…





Psiquiátrico cerrado en Parras



En donde brotó el problema del Covid-19 fue en Parras de la Fuente, pueblo mágico de Coahuila, luego de que una enfermera diera positivo a Covid y falleciera, el pasado lunes se decidió por parte del personal de la Secretaría de Salud, a cargo del titular Roberto Bernal, el muestreo a todo el personal y pacientes internos donde se detectó una situación que sin duda fue descuido de alguien…



Resultaron de esos exámenes 51 casos positivos, 36 pacientes y 15 trabajadores, por lo que la institución restringió a partir de ayer las visitas…



El asunto está en que trabajadores del psiquiátrico son empleados en otros hospitales, clínicas y consultorios y se presume ésa fue la línea para que surgiera este brote…



Veremos ahora cómo es que se desarrolla la atención, que deberá ser especial…



Pareciera que el alcalde Ramiro Pérez Arciniega jamás se dio por enterado del riesgo de esta instalación de salud y en sus reuniones de evaluación a nivel local le pasó de noche el asunto…





Suspenden cabalgata de los Fundadores



Con una decisión muy madura, ayer el alcalde de Allende, Antero Alvarado, informó que se suspende para el próximo año el evento de la Cabalgata de los Fundadores..



Éste es un evento que se realiza desde hace 25 años para honrar a los fundadores de este municipio, se suspende por el riesgo de que una concentración de cinco mil jinetes como se estima participen, pueda provocar un brote peligroso de coronavirus…



Será pues para mejores épocas y más seguras en materia de salud, cuando este evento se reanude en su edición número 26…