Aumenta el ‘Peje’ gastos en el IMSS…

Quitarle al Seguro Social 10 millones de pesos, cuando no tiene ni suficiente medicamento, es un dineral...



Pues esa es la suma que se gastó el director del IMSS Zoé Robledo, en las giras que hizo el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, por todas las clínicas del país...



El Instituto Mexicano del Seguro Social es una de las instituciones con mayores deficiencias en la prestación del servicio, medicamento e instalaciones...



Así que financiar una gira del “Peje” pues le va a doler a los derechohabientes, porque gastando así menos van a completar todo lo que les falta...



Ojalá que el gasto valga la pena y que el Presidente arregle todo el mugrero y deficiencias en las clínicas del IMSS en todo el país...



Y que Monclova no quede en el olvido, porque seguimos esperando la ampliación de la sala de Urgencias que ya llevan años prometiendo...



Además padecemos la falta de especialistas que mantienen a los enfermos sin atención hasta que algunos doctores regresen de vacacaciones...



Así que 10 millones de pesos, nos servirían de mucho para arreglar algunas cositas...



Y es ahí donde el Presidente debe confiar en la gente que tiene en el IMSS para que no ande despilfarrando en sus giras, que no es algo malo, si el recurso sobrara...



Lo que si es una realidad es que esas giras a López Obrador, le caen como anillo al dedo cuando se trata de caerle bien a la gente y levantar su popularidad...



Protesta en Simas



Y la gente de Morena ya trae entre ceja y oreja al gerente de Simas, Mario Zamudio...



Ya no lo quieren en la dependencia que porque aparte de ganar mucho, no pone orden y menos mejora el servicio que se ofrece a la comunidad...



Eso sin contar con que los recibos llegan por las nubes y eso ya no le conviene a Juan Pueblo...



Ayer la nueva protesta, dejó en claro que la gente reclama respuestas y es el Consejo de Administación quien deberá tomar decisiones para que la tranquilidad y sobre todo la calidad del servicio llegue a Simas Monclova-Frontera...



Contra los taxistas



El que parece que por fin decidió ponerse a trabajar, es el director de Vialidad y Transporte de Monclova, Mario Garza...



Parece que dejará descansar un poco a las aplicaciones de Uber e in Driver para dedicarse a los taxistas, que se le están saliendo del huacal, dijera mi abuela...



Y es que van en aumento las quejas contra los taxistas que andan de ladrones en diversas colonias y pues con eso, quieran que no, la imagen del funcionario se viene a bajo, porque van a decir que no está haciendo nada para meter orden...



Así es que dice que todos los involucrados en este delito, van a ser sancionados, se les va a retirar la licencia de taxistas y se van a boletinar ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que ya no puedan volver a trabajar...



Dios quiera y sea cierto lo que dice el Director de Vialidad y Transporte, porque la gente ya no se puede subir confiada a un taxi porque no sabe uno que se traiga entre manos el chofer...



Nadie resuelve



Allá en Ocampo, lo único que sabemos de la alcaldesa priísta Laura Mara Silva es de su asistencia a los eventos oficiales...



Ha ido a casi todos los informes de los alcaldes, del Gobernador, de los senadores, diputados y todos esos, pero de acciones no se le ve nada...



El pueblo sigue en las mismas, no hay cambio en las condiciones de vida de las familias...



Tampoco se ven obras en el municipio, porque todo se va a Químicas del Rey de donde es originaria...



Y la gente que acude a comer al DIF sigue igual, molestas por la atención y la comida que les dan...