16 Junio 2020 04:10:00

Aumenta violencia en la pandemia

Al menos cinco hechos violentos mortales se han registrado en la zona fronteriza de Coahuila, específicamente en Piedras Negras, desde el inicio de la pandemia del coronavirus, lo que habla del estrés social y la problemática familiar que se vive con el encierro por la restricción a la movilidad social; la falta de empleo y eso combinado con las problemáticas habituales del día a día, han provocado que se presenten casos que realmente sorprenden, entristecen y conmocionan a la sociedad de Piedras Negras…



Lo mismo el sujeto que asesinó a su esposa en la carretera Ribereña y que pretendió engañar a las autoridades de que los habían asaltado, cuando la realidad es que ella pretendía separarse y su reacción fue de extrema violencia; también el caso de otro hombre en la colonia Mundo Nuevo que asesinó a su hermano tras una discusión mientras convivían en la casa familiar; el feminicidio de la semana pasada de la pequeña Jean Aliyah y ahora este de Marisol, de 25 años fallecida a manos de su expareja, Leopoldo “N” de 27 años, quien de forma violentísima le arrancó la vida…



Hoy por hoy la preocupación del DIF estatal, del secretario Roberto Bernal, titular de Salud y del fiscal, Gerardo Márquez Guevara, es manifiesta y más cuando la pandemia se extenderá más semanas o meses, con efectos sociales muy complicados como los que vemos…



Habilitarían otro cereso en Coahuila



Quien ya tiene una propuesta para salirle al paso a la problemática de saturación del Cereso de Piedras Negras es la secretaria de Seguridad, Sonia Villarreal, pues en la estrategia de evitar caer en cuestionamientos para la certificación del penal de la carretera Ribereña, la mandamás de la seguridad en el estado analiza la posibilidad de que se pueda rehabilitar el Cereso de San Pedro de las Colonias…



Como el de Piedras Negras se encuentra al 97 por ciento de su capacidad y es necesario no estar saturados para mantener la certificación de los seis penales del estado, se analiza reabrir el de San Pedro, que fue cerrado hace más de tres años en aquel entonces por la falta de población cancelaria…



Es un Cereso que tiene capacidad para 900 internos y que ante eso se podría desfogar muy bien el fronterizo y también el de Torreón…



Veremos y diremos, pues aunque ya se sabía desde hace semanas que se enviaban a Saltillo los procesados de Piedras Negras y Acuña, hoy vemos que la opción es buena, aunque habrá que ver la problemática que le genera a las familias de los reos el que sean enviados a 400 o 600 kilómetros de distancia…



Eagle Pass en el pico de la pandemia



Preocupados y más está el alcalde de Eagle Pass, Luis Sifuentes, pues el coronavirus no cede, los casos que se registran ya casi alcanzan los 200 y eso es para analizar qué sucede y el porqué de tantos contagios…



Ayer se registraron 31 nuevos casos con lo que Eagle Pass y Maverick, con una población de 90 mil habitantes suman ya 199 positivos y ante ello no hay más que insistir y aplicar sanciones o de otra forma la movilidad de la población continuará con esos efectos de contagios acrecentando el problema…



Pero el asunto ya que Eagle Pass no tiene capacidad para atender casos extremos de enfermos de Covid con otros padecimientos y estos se envían a San Antonio, Texas.



De reconocerse es que ha realizado casi 4 mil pruebas de las cuales tres mil 500 han resultado negativas, y 241 están pendientes, pero la preocupación está en que los jóvenes no frenan su movilidad y eso podría traer más problemas en las siguientes semanas y más cuando vemos que el 71 por ciento se mantienen enfermos de Covid, es decir, la tasa de recuperación es de apenas el 30 por ciento…



Tema de la seguridad, muy sólido



El gobernador Miguel Ángel Riquelme inauguró ayer en Matamoros el Centro de C4 en donde dejó en claro que el tema de la seguridad sigue sólido en la entidad y que este aspecto ha sido determinante para la generación de empleo…



Señaló que para que la seguridad se alcance es necesario que se trabaje como en Coahuila, con los tres órdenes de Gobierno y el sector privado…



También destacó la instalación de mil 300 cámaras de monitoreo y seguridad urbana, cuya tecnología ha ayudado a resolver homicidios y otros delitos de alto impacto…



La inversión en este sistema es de 600 millones de pesos y la tecnología que se aplica es de punta a nivel internacional…