11 Mayo 2019 04:10:00

Auto servicio en el Hospital Chavarría

EN EL HOSPITAL SALVADOR CHAVARRíA, cuando no les llueve les llovizna. O se les escapa un paciente que deambula desnudo por las colonias aledañas al nosocomio; se les escapa un paciente con todo y catéter y pide ayuda en la avenida Centenario frente al hospital, o fallece quien solicita atención por la falta de médicos o porque no quieren atenderlos…



EL PASADO LUNES UNA mujer esperaba que su hija fuera atendida de un parto en el nosocomio, ya en piso o cuarto de hospital comenzó con los dolores de parto y el esposo y la madre de la paciente solicitaron, suplicaron, ayuda a los médicos residentes, jovenzuelos que platicaban en la salita de descanso, bolsa de Cheetos en mano, Coca Cola y una botellita de salsa Valentina y no quisieron atenderlos porque “cenaban”…



CUANDO SE DIERON CUENTA de su error, y tras que los familiares los grabaron en su “descanso”, comenzó el problemón y las justificaciones, pues la mujer hospitalizada inició labores de parto y su madre y esposo no tuvieron más que hacerle a los parteros para recibir al recién nacido…



AHORA EL QUE TIENE la “papa caliente” es el director Jesús Monárrez, pues no se enteró bien del problema y los residentes lo hundieron más con sus actitudes…



VEREMOS Y DIREMOS EN QUé queda el asunto, pero por lo pronto el 10 de mayo por la mañana Monárrez recibió un regaño marca diablo, reprimenda por una más de sus fallas graves en el nosocomio que aunque no está en sus manos, al menos sí le tocaba enterarse de los asuntos que ocurren delicados en su hospital…



III



EL GOBERNADOR MIGUEL RIQUELME ACOMPAÑADO del delegado del IMSS en Coahuila, Pablo Linares Martínez, estuvieron en Ciudad Acuña en donde supervisaron el avance y marcha de la obra del hospital general de zona en esa ciudad…



AHÍ EL GOBERNADOR DIJO QUE ante la situación que se señaló al presidente López Obrador en su última visita, era importante darle supervisión a los trabajos y que esta se pueda concluir en el presente año…



EL DELEGADO REITERó ESE compromiso del Gobierno Federal de que se termine la obra que dará un levantón a la atención hospitalaria de los derechohabientes de esa zona y también liberará mucho espacio para los hospitales del IMSS de Piedras Negras y la Carbonífera…



EN LO QUE LE CORRESPONDE al estado, el gobernador Riquelme señaló que apoyará al municipio para que se desarrollen las vialidades que se requieren para la mejor atención y funcionamiento del hospital una vez concluida la obra…



AUNQUE SE HABLó DE la posibilidad de que estuviera el director general del IMSS a nivel nacional, Germán Martínez, el delegado señaló que se vigile de cerca la obra hasta su conclusión…



III



QUIENES SE REUNIERON CON los agentes aduanales de Piedras Negras fue el aún mero mero jefe de Aduanas de México, Ricardo Peralta y el aún administrador de la Aduana local, José Luis Peña, quienes escucharon las propuestas y peticiones de los agentes aduanales para agilizar el que se reactive la obra de la ampliación de la ruta fiscal del lado mexicano…



Y ES QUE EN las nuevas condiciones y con el apoyo federal bien definido, los agentes aduanales pretenden que sea más que un carril el que se amplíe el puente, sino que este sea desde mucho antes de llegar a las casetas en donde se dé la ampliación y adicional a ello que se considere un carril Sentri desde el lado mexicano…



SI CONSIDERAMOS ESO, hablamos de que se requiere más dinero y con el antecedente que dejaron los que estaban a cargo de la anterior administración para ejecutar esta obra, simplemente deberán de esperarse unos meses…



RECORDAR QUE LA CONSTRUCTORA que tenía la obra sólo vino a engañar, llevarse 11 millones y dejar la obra abandonada con unas zanjitas, unas horas máquina para remover tierra y fue todo lo que hicieron…



III



LA VISITA DEL SECRETARIO DE Gobierno, “Chema” Fraustro, el fiscal Gerardo Márquez y el titular de la Sexta Zona Militar en Piedras Negras, fue para plantear la estrategia en materia de seguridad y que el plan se supervise de manera oportuna…



PARECE QuE EL SECRETARIO de Gobierno comenzará a tomar un protagonismo distinto al del primer año y eso es bueno…



ADEMáS EL FIsCAL MáRQUEZ Guevara también se ve con una actitud mucho más activa en vigilar que las cosas marchen y se hagan bien en cada una de las delegaciones…