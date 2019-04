12 Abril 2019 04:10:00

Autos chuecos y casinos en Coahuila

EL ALCALDE CLAUDIO BRES cumplió esta semana 100 días de gobierno, sus primeros 100 días en donde ha dejado en claro la necesidad de tener funcionarios colaboradores de tiempo completo y que sobre todo entiendan la responsabilidad del servicio público y de apoyar en las necesidades de la población…



HAN SIDO 100 DÍAS DE intenso trabajo con un cambio radical en la imagen de la ciudad, más limpia, más ordenada, más segura en donde ha destacado sobre todo la gestión a tiempo de recursos para obra pública, cuyos proyectos ya están aprobados y los recursos etiquetados por casi 700 millones de pesos una cifra histórica…



SON LOS PRIMEROS 100 DÍAS en donde la gente sabe del compromiso y por ello es que los niveles de cumplimiento en materia de pago de impuesto predial son más altos que nunca y la gente acude a pagar porque sabe que el destino de los recursos será a obra pública, a servicios municipales y a seguridad, mismos que se verán reflejados en un aumento permanente del nivel y la calidad de vida de la población…



LA TAREA APENAS COMIENZA, pero se ve que hay un gran impulso y liderazgo del alcalde Bres para que junto con el apoyo de sus colaboradores convertir a Piedras Negras en la mejor frontera de México y a su población en la que mejores satisfactores y servicios públicos disfrute…



III

EN EL CONDADO DE MAVERICK si que anda dura la cosa en materia presupuestal pues resulta que por segundo año consecutivo, y a decir del juez David Saucedo por cuestiones de organización, se cobrará de nueva cuenta por el uso y la renta de los árboles y las mesas que están en el laguito de Eagle Pass para el festejo del Día de Pascua o también conocido en Estados Unidos por la población hispana como el Día de la Coneja…



SERÁN 50 ÁRBOLES Y POCO MENOS mesas las que rentará el condado para salir al quite y evitar, según ellos, que la gente las separe desde un día antes o desde la madrugada, ya cada quien pagó por la mesa y el árbol que quiso y así las finanzas del condado mejoran y el control será mucho mejor…



NADA MÁS HABRÁ QUÉ VER si no terminan de nueva cuenta a golpes y cómo es que el condado evitará que los paseantes ingieran bebidas alcohólicas y la Pascua no termine en riñas o conflictos entre paseantes o incluso entre familias…



III

EL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA del Congreso del Estado, el diputado Marcelo Torres Cofiño, ha sostenido en estos dos días de gira por la zona norte del estado importantes reuniones con líderes empresariales y de la comunidad, en donde ha explicado los temas trascendentes que el Poder Legislativo de Coahuila aborda y que impulsa y atiende como parte de la problemática y las necesidades en materia legislativa que la población expresa…



ENTRE LOS TEMAS QUE ha explicado el legislador está el del carbón y de todo el impacto que el freno de la compra del mineral por parte de CFE a los productores de la región ha ocasionado, con una merma en la economía y pérdidas de más de 600 millones de pesos…



SOBRE ESO EL LEGISLADOR HA señalado la intervención del Congreso para urgir a CFE una estrategia que abone a la solución de este problema, lo que ha generado ya una licitación con algunos cuestionamientos por la sospecha de coyotaje…



OTRO DE LOS TEMAS importantes abordados por el presidente del Congreso es el de disminuir el mal uso que se le da al 911, teléfono de emergencia pues a nivel estatal y nacional el 90 por ciento de las llamadas son en falso, sin que esté regulado y legislado sanciones para quienes cometan esa falta de movilizar a las corporaciones sin que haya una emergencia en realidad…



TORRES COFIÑO POR LA tarde se reunió con la ciudadanía en general en un restaurante de la localidad en donde presentó su informe de actividades legislativas…



III

EL GOBERNADOR MIGUEL RIQUELME encabezó en Torreón el evento de destrucción de droga y objetos de delito en donde se incineraron más de 20 toneladas de enervantes…



AHÍ EL GOBERNADOR DEJó EN claro que los casinos no volverán a Coahuila, que los autos chocolate no tendrán ninguna facilidad para circular y que habrá operativos a partir del próximo mes…



DEJÓ EN CLARO QUE no permitirá que retornen ninguna de las políticas que dieron pie a la presencia del crimen organizado en el estado, incluso dijo que la próxima semana estará en Coahuila el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno Federal, Santiago Nieto, a efecto de instalar una oficina de ese tipo que permita detectar el lavado de dinero y operaciones ilícitas con dinero en efectivo…