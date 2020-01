18 Enero 2020 03:10:00

Avance IMSS

Por instrucciones de Zoé Robledo, director general del IMSS, aclarando, el caso es que las visitas de Javier Guerrero a Coahuila se vuelven frecuentes en su papel de Secretario General para supervisar avances en construcción de hospitales.



En Acuña constató la obra del Hospital General de Zona, que de acuerdo al proyecto prestará atención a más de 500 mil derechohabientes que viven en los municipios de Sabinas al norte hasta Piedras Negras.



Involucrar a los empresarios en la nueva forma de trabajo es parte de la encomienda de Guerrero, quien luego se reunió con empresarios acompañado con Jaime Guerra, secretario de Economía del Estado.



Por aquellos rumbos, como en otros lugares de Coahuila, al sampetrino se le quiere, se le respeta y se le guarda fidelidad, a pesar de todo y de algunos.



Pide hospital



El que insiste en la construcción de un hospital en Frontera es el alcalde Florencio Siller Linaje, quien dispone de un terreno, sólo falta que le autoricen los recursos.



En una visita a la capital, gestionó ante el Senado el apoyo para conseguir recursos por el orden de 483 millones de pesos, monto de la obra, aún sin respuesta.



“Lencho” batalla porque quiere, si Javier Guerrero viene seguido a Coahuila y se conocen muy bien, debiera aprovechar el viaje, además de tocar otras puertas.



Las intenciones del Secretario General son ayudar a Coahuila y el Alcalde mejor que nadie sabe que sus recomendaciones siempre ayudan.



El Alcalde arrancó una obra de casi 3 mdp en La Sierrita, reposición de subcolector, rato hacía que no se veía por estos rumbos.



“Legisladadores”



De por si la burla y la crítica contra los diputados federales de Morena están al orden de día y todavía “se ponen en el tiradero al presumir su “Asociación Nacional de Legisladadores”, refería la manta detrás del presidium.



La diputada Melba Farías tiene la mejor intención de mostrar actividad, pero en la organización de eventos no hay quién le sepa, exhiben su falta de capacidad o de plano su ignorancia.



Orgullosa hizo circular que “en la Cuarta Transformación de México, Coahuila no puede quedarse fuera”, refiriéndose a la integración de Asociación Nacional de Legisladores de la 4ªT.



Muy brava anda doña Melba, aunque por las ramas, diría que algunos forman partidos nuevos traicionando al mejor proyecto de nación de los últimos tiempos por intereses personales”.



Hay Asociación de “Legisladadores” de la 4ª.T.



¿Será que darán algo?



Sí, lástima y vergüenza. Entre otros comentarios más en redes sociales.



Justicia en la 5ª.



Está por verse si la Fiscalía Anticorrupción llevará hasta sus últimas consecuencias el caso contra el líder de la Sección 5 de Maestros, José Luis Ponce Grimaldo acusado de saquear por varios millones las arcas del gremio.



De nada le sirve a los maestros saber que Jesús Homero Flores Mier, encargado de la Fiscalía, diga que hay carpetas de investigación, que hay avances y citatorios.



El paso a la acción penal es lo que claman los profes, con eso de que es información reservada o debe respetarse la presunción de inocencia se agudiza la desconfianza.



Hace más de 6 meses se detectó un faltante de 40 millones de pesos en el Fondo de Ahorro, entre otros gastos que se hicieron a título personal de las cuentas del gremio.



Flores Mier seguirá investigando, los profes ya pronostican los resultados y también sus acciones.