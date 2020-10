06 Octubre 2020 03:10:00

Avanza el pillaje

Buen día .El multimillonario Ricardo Salinas Pliego dueño de Banco Azteca-Elektra y cómplice en la red de corrupción ultraderechista que gobierna México, designó representante en Honduras a Viviana Bueso Asfura cuñada de Marcelo Ebrard porque es hermana de su esposa Rosalinda igualmente hondureña quien manejará 31 millones de dólares para programas sociales allá.



El dinero es fruto de los impuestos que con sangre, sudor y lágrimas pagan los mexicanos, pero se designó a Banco Azteca para distribuir entre los hondureños esos 31 millones de dólares exportando el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.



Y sin recato Marcelo Ebrard titular de Relaciones Exteriores, se dio el lujo de publicar en su cuenta oficial de Twitter que efectivamente el plan ya está en marcha a favor de la juventud hondureña cuyo gobierno se revuelca de risa.



Así las cosas, Grupo Salinas nombró al frente de Banco Azteca Honduras a la hondureña Viviana Bueso Asfura, cuñada de Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la SER, ella es hermana de Rosalinda Bueso Asfura, quien está casada con el canciller desde 2011.



No mentir, no robar, no traicionar, pero eso es justamente lo único que saben hacer, montar una pesada artillería de mentiras, traiciones y robar el dinero de los mexicanos, y lo peor de todo es que es crónico a favor de la oligarquía, la misma minoría que con pillaje gobernó desde el neoliberalismo a partir de 1982, bajo las órdenes de unas cuantas familias dueñas del dinero.



Harta la militancia



Hartos del prianismo de Morena donde los candidatos provienen del PRI y del PAN, hay activistas de ese partido que pretenden crear una corriente interna que se caracterizará por mover el volante del vehículo morenista para que no tuerza más hacia la derecha, sino que tome el camino hacia la izquierda o por lo menos centro-izquierda, dicen que de ser necesario tomarán las sedes.



Ni la burla perdona



Chiste cruel y perverso lo que dice a medios informativos don Fernando Olivas Jurado, jefe de la Policía Preventiva Municipal respecto a que los agentes de la corporación trabajan conforme a la ley, se aventó una severa ofensa a la población con semejante disparate que por supuesto ni él se la cree.



No hay registro, ni habrá, de que un policía hay sido sentado en el banquillo de los acusados anteriormente en un Juzgado de lo Penal, ahora en el sistema penal de juicios orales, y muchísimo menos de que purgue larga sentencia tras las rejas porque hasta asesinatos en dudosos escenarios han cometido contra la población civil.



Yajaira Durán



Las promesas de algunos organismos de obtener regularización de vehículos de procedencia extranjera son recaudatorias porque no hay ningún decreto en puerta, pero el senador por Movimiento Ciudadano, Samuel García dijo en Monclova que reactivará el proyecto que en octubre de 2019 fue desaprobado en la Cámara Alta.



García, se reunió el domingo en campaña con Yajaira Durán Gómez candidata de Movimiento Ciudadano a diputada local por el VI Distrito Electoral y ahí destacó el proyecto de empujar a tramitar la regularización de coches introducidos ilegalmente en el país cuya cantidad se estima en aproximadamente 16 millones.



Mario Garza Pérez, dirigente del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, señaló que frecuentemente algunos organismos difunden compromisos repletos de mentiras de que a cambio de determinada cantidad de dinero les regularizan sus unidades lo cual es absolutamente descabellado pues para ese objetivo únicamente están facultados el Gobierno de la República o el Poder Legislativo Federal.



Hasta mañana…