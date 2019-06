08 Junio 2019 04:10:00

Aventaron la ‘pelotita’

Ahora resulta que la Secretaría de Cultura en Coahuila y su titular Ana Sofía García Camil nada tienen que ver con la polémica exposición de la artista de origen argentino Mercedes Aquí, quien para lograr algunas fotografías orinó y derramó pintura vegetal sobre petroglifos de General Cepeda, los cuales forman parte del patrimonio cultural e histórico del estado.



En la Secretaría de Cultura aventaron la “pelotita” al decir que la exposición en el Museo de Artes Plásticas se desarrolló “en el marco de una residencia colaborativa” con la Alianza Francesa y la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Vaya manera de sacudirse las manos… ¿Entonces qué cuidan? En fin que cada quien puede exponer lo que quiera al utilizar infraestructura e instalaciones de Gobierno.



Llamado a la unidad



Quien amanece este sábado en Tijuana es el gobernador Miguel Riquelme. Como lo mencionamos en este espacio, fue convocado desde Palacio Nacional para el mitin desde el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador hará un llamado a la unidad nacional, frene al amago –que finalmente quedó en eso– de Donald Trump, para gravar con impuestos todos los productos que vayan de México a Estados Unidos.



También confirmaron asistencia otros gobernadores, como Enrique Alfaro, de Jalisco; Cuauhtémoc Blanco, de Morelos; el guerrerense Héctor Astudillo Flores, y el queretano Francisco Domínguez. Aun con todos los desplantes de AMLO, quien un día sí y otro también los etiqueta de conservadores y fifís, empresarios también dirán presente a través de Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.



Los que de plano harán el desaire a López Obrador son los panistas; al dirigente nacional del PAN, Damián Zepeda, y al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, no les gustó la idea de manifestarse de esa forma.



Un año y nada



Un año y la recompensa de 10 millones de pesos para quienes colaboren con la localización de los asesinos, no han sido suficientes para esclarecer el homicidio del exalcalde de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston, quien murió luego de recibir un tiro en la cabeza al terminar un debate de la campaña para tratar de convertirse en diputado federal.



Los presuntos homicidas están identificados plenamente por la Fiscalía General del Estado, de Gerardo Márquez Guevara. Se trata de los hermanos Érick e Ignacio Arámbula Viveros, pero por alguna razón el caso se estancó y el asesinato sigue impune. La familia de la víctima y la sociedad de Piedras Negras siguen en espera de respuestas y resultados.



Este sábado, los priistas fronterizos rendirán homenaje luctuoso a Purón, con un encuentro en las instalaciones del Comité Municipal.



Empezó a caminar



En la Sala Regional del Trife, con sede en Monterrey, en donde manda la magistrada Claudia Valle Aguilasocho, empezaron a requerir documentación relacionada con el juicio que promueve el fronterense Mario Alberto Dávila Delgado, para echar abajo el sospechoso y sorpresivo triunfo del torreonense Jesús de León Tello, en la contienda por la presidencia del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional.



No hay fechas establecidas para conocer el fallo de los magistrados federales, pero el caso empezó a caminar y esto último puso de nervios a más de uno. Aún así, el propio Chuy de León asegura que el seguimiento en la Sala Regional al juicio de nulidad que impulsa Dávila es mero trámite y está más que afianzado en la dirigencia partidista.





Los platos rotos



A pagar los platos rotos de otros tiempos. Un juez dictó sentencia este jueves en contra de la Secretaría de Educación de Coahuila por un caso de ‘“bullying” en contra de un niño con padecimientos de espina bífida o mielomeningocele, ocurrido en la escuela primaria Pablo L. Sidar, en el ciclo escolar 2013-2014.



Si bien no fue en su momento, al que le corresponderá hacer frente a la situación es al secretario de Educación en estos tiempos, Higinio González Calderón. La familia del menor reclama indemnizaciones por cerca de un millón de pesos. De por sí hay crisis…



¡Enhorabuena!



Este viernes se conmemoró el Día de la Libertad de Expresión en México y varios integrantes de Grupo Zócalo resultaron ganadores del Premio Estatal de Periodismo 2019. Las felicitaciones de quienes hacen posible esta casa editorial, para Néstor Ángel González Ortiz, quien ganó en la categoría Artículo Histórico con el trabajo Tras el Retrato de Sor Juana. También, para Dariela Macías Cervantes, de Radio Zócalo Piedras Negras, por su reportaje Voluntarios Cruz Roja.



El premio para foto noticia fue para nuestro compañero Gustavo Adolfo Rodríguez Martínez, de Zócalo de Monclova, por la imagen nombrada Reencuentra a Su Madre Después de 55 Años De No Verse y en periodismo deportivo, Gerardo Alejandro Arancivia Ortiz, de Zócalo Saltillo, obtuvo el primer lugar con el trabajo Fabricio Macías, El Batazo de Su Vida. Enhorabuena para todos ellos. Los premios los entregará el gobernador Miguel Riquelme, a nombre de los tres poderes del Estado.