20 Abril 2020 04:10:00

¡Avísenle!

Nadie diga que Armando Guadiana Tijerina por lo menos no ha intentado beneficiar a los coahuilenses y desde su posición como presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Senadores presentó un punto de acuerdo (llamadas a misa, les dicen los enterados) en el cual le pide al Gobierno de su amigo López Obrador, en concreto a las secretarías de Hacienda y Economía, “trabajen” en un plan económico de financiamiento para pequeñas y medianas empresas.



Si con eso pretende justificar la chamba, la dieta del mes y de paso evitar que le reclamen por estar ausente en buscar apoyos, ya la hizo, pero alguien lo debería enterar que desde hace dos semanas los senadores de otros partidos hicieron precisamente lo que a él se le acaba de ocurrir. Como reza el clásico: ¡Avísenle!





Meten el pie



Que desde el Poder Judicial del Estado, aun cuando están de descanso por la cuarentena, se estaría frenando el arribo de Yezka Garza Ramírez a la Fiscalía Especializada para Desaparecidos. ¿Quién será el magistrado de la Sala Superior que estaría metiendo el pie para evitar hasta donde sea posible la inminente transición?



Lo que se sabe hasta ahora es que en los planes originales no está la salida de José Angel Herrera, actual titular de la dependencia, pues su desempeño en el área policial se podría complementar con la nueva responsable, pero en una de esas el padrinazgo del que presume el famoso “Gordo”, como lo conocen sus fans, terminaría por perjudicarlo.



Y el cambio no es porque se hayan hecho mal las cosas, simplemente porque lo que viene a Coahuila en materia de desaparecidos requiere otro perfil.





Se aplicaron



Los que andan aplicados con el uso de los cubrebocas son los gobernadores de Tamaulipas y Nuevo León, es decir, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca y el sin partido Jaime Rodríguez Calderón. En los dos estados no dudaron en seguir la medida vigente desde hace dos semanas en Coahuila y la adoptaron como propia, con la obligatoriedad correspondiente para tratar de aplanar la tan mentada curva de contagios.



Pero como todo en la vida, hay quienes prefieren llevar las contras y más lamentable resulta cuando los promotores de la desobediencia son los propios servidores públicos, como el diputado federal de Morena, Diego del Bosque, quien llamó a quienes lo quieren escuchar a no atender el llamado de los gobernadores y relajar las medidas de prevención. Los malpensados dicen que no quiere usare cubrebocas por temor a que se le descomponga el chongo.





Del juzgado, al súper



Por si estaban con el pendiente, José Luis Ponce Grimaldo, quien para más señas fue depuesto como dirigente de la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), se pasea como Pedro por su casa mientras se desarrolla el proceso judicial por peculado y otras travesuras que se le señalan, como el beneficiar a prácticamente toda la familia con recursos de los sindicalizados.



Resulta que Ponce se dejó ver hace unos días haciendo el súper en una tienda de autoservicio que se localiza sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez. Eso sí, el exdirigente sindical por lo visto atiende las recomendaciones de las autoridades, pues estaba solo, guardó distancia de todo mundo y hasta usó cubrebocas.



Los malpensados no perdonan y señalan que si ese cuidado hubiera tenido de las finanzas de la Sección 5, no anduvieran faltando 60 millones de pesos.





Ecos del cónclave



Los reclamos de los gobernadores del noreste a la Cuatroté no son para menos. Según el Mandatario de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, si no se aplicaban los gobiernos de las tres entidades, los paisanos, muchos de ellos portadores del Covid-19, habrían inundado el país y los números por la pandemia serían otros en este momento. El problema estaría fuera de control a lo largo y ancho del país, pero con las restricciones aplicadas en los cruces fronterizos, se paró más de 70% del flujo.



Y en medio de la emergencia Estados Unidos hizo deportación masiva de mexicanos; 23 mil de ellos quedaron en los municipios fronterizos de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y en la atención correspondiente el Gobierno federal también brilló por su ausencia. Por si fuera poco, en el caso de Tamaulipas, 5% de los casos de contagio corresponde precisamente a los deportados.





La carta fuerte



No es casualidad que Fernando López Gómez haya llegado de manera interina a la delegación del IMSS en Coahuila. El originario de Reynosa tiene fama de dar resultados en los encargos que le han dado en el IMSS Tamaulipas, es cercano al director general, Zoé Robledo Aburto y además es un fiel soldado de la Cuatroté.



Por si fuera poco, López -el apellido del sexenio- es una de las cartas fuertes del Movimiento Regeneración Nacional para entrar a la competencia por la gubernatura de Tamaulipas en 2022, por ahora en manos del PAN con Francisco Javier García Cabeza de Vaca.