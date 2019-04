24 Abril 2019 04:10:00

¡Ay, Tereso!

Una cosa es que Tereso Medina Ramírez dejara correr la versión sobre el rompimiento de relaciones con la dirigencia nacional de la Confederación de Trabajadores de México, y otra muy distinta que también quisiera decir adiós al Partido Revolucionario Institucional. Nada de eso. El exsenador aclaró, muy tarde por cierto, que no marcará distancia de la CTM, y menos aún que se quitará la camisa tricolor.



Peeero, a más de uno extrañó que si bien la decisión prácticamente estaba tomada, y había sido a conciencia, ¿para qué adoptar la postura del avestruz?



Medina Ramírez finalmente sacó la cabeza y con la frase: “Ni traición, ni divorcio”, aseguró que se mantiene en la central obrera a la que siempre perteneció y, por supuesto, también en el tricolor.



Ya traían pique



Por cierto, más de uno creyó la versión sobre el retiro de Medina de la dirigencia cetemista, pues sus diferencias con el dirigente nacional obrero, Carlos Aceves del Olmo, no son novedad. Hace un año, el máximo dirigente amagó con aplicar “cargos pesados” en contra del coahuilense, luego de que se fue por la libre al proponer y aprobar en el Senado una serie de reformas a la Ley de Justicia Laboral, sin el visto bueno del organismo obrero.



“(Tereso Medina) puede tener cargos pesados por haber dicho algo que nadie le aprobó y lo hizo por su propia decisión. Esos cargos pesados son los estatutos y eso se sabe en la central”, dijo Aceves del Olmo en abril de 2018, pero el asunto quedó en nada, pues finalmente Medina siguió al frente de la central obrera en Coahuila.



Mensaje fifí



Y mientras el secretario general de la CTM en Coahuila se dio a querer y se convirtió en el político más buscado durante este martes, los priístas para pronto se organizaron; les urgía mandar un mensaje de unidad y trataron de hacerlo, pero muy a la fifí, es decir, con una comida en el restaurante en donde la especialidad es el cabrito, a la cual, si bien es cierto Tereso Medina no se asomó, mandó como su representante al segundo al mando, el diputado local Jesús Berino Granados.



El encuentro, nos comentan, se desarrolló con el pretexto de avanzar en el programa de reafiliación a la militancia del PRI Nacional y entre otros estuvieron el dirigente en Coahuila, Rodrigo Fuentes Avila y el secretario de Organización, Álvaro Moreira Valdés, a quien por cierto, los mismos priístas apodan el ajonjolí de todos los moles.



Tienen cita



Como se lo anticipamos en esta columna, este miércoles amanecen en la Ciudad de México los alcaldes Antero Alvarado, de Allende; Xavier de Hoyos, Morelos y Narcedalia Padrón Arizpe, Villa Unión. Tienen cita en la Cámara de Diputados para ver si en la cuarta transformación se tocan el corazón e incluyen a dichos municipios en el Programa Zona Libre de la Frontera Norte, con los correspondientes beneficios fiscales y la reducción en el precio de las gasolinas.



En la reunión no van a estar los titulares, pero sí representantes de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación, respectivamente a cargo de Carlos Urzúa y Olga Sánchez Cordero. También tiene asiento el súperdelegado en Coahuila, Reyes Flores Hurtado. La cita es este miércoles de 12:00 a 14:00 horas en la sala de juntas de la comisión de Relaciones Exteriores.



Les conviene



Más tarde, para ser precisos entre las 15:30 y 16:30 horas, también en San Lázaro, habrá otra reunión de alcaldes, pero con el presiente de la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el zacatecano Alfonso Ramírez Cuéllar.



A los ediles les conviene acudir al encuentro, pues se revisarán detalles del Presupuesto Público de Egresos para este año y en una de esas, nos mencionan, les aprueban proyectos que en la revisión original fueron enviados a la congeladora.



Nos señalan que a esta reunión también fueron convocados los ediles de Nava y Piedras Negras, respectivamente Sergio Zenón Velázquez Vázquez y Claudio Bres Garza, el primero del PRI y el segundo miembro activo de la cuarta transformación.



Programa pionero



La idea de la Secretaría de Salud, a cargo de Roberto Bernal Gómez, es que alrededor de 100 hospitales públicos y privados de Coahuila puedan alcanzar la certificación federal en calidad, pues además de recibir financiamiento, los pondría como ejemplo nacional.



Resulta que la entidad será pionera en firmar con la cuarta transformación el convenio para certificar hospitales. De acuerdo con el doctor Bernal, todo está arreglado para que el 6 de mayo, en Torreón, el programa se formalice con la firma entre el gobernador Miguel Angel Riquelme y el titular del Consejo Nacional de Salud, Santos Preciado. También estarán los coordinadores de la comisión de Salud en el Senado y en la Cámara de Diputados, respectivamente Miguel Angel Navarro Quintero y la paisana Miroslava Sánchez Galván.



Que va en serio lo de endosar al Gobierno federal la nómina de la Secretaría de Salud estatal.



Se dejaron ver



Quienes se dejaron ver este martes por la Ciudad de México fueron el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez y la bióloga Eglantina Canales Gutiérrez, titular de la Secretaría de Medio Ambiente en el estado.



Se reunieron con Javier Moctezuma Barragán, director general de la Fundación Gonzalo Río Arronte; Laura Martínez, directora del Programa Agua, de la misma fundación; Lorenzo de Rosenzweig, director general del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, y Fernando Camacho Rico, director general de Desarrollo Institucional y Promoción de la Semarnat.



En la agenda estuvo el proyecto de restauración de los humedales en el área de protección de flora y fauna de Cuatro Ciénegas. A ver con qué novedades regresan.