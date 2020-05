09 Mayo 2020 04:07:00

Azcárraga, en Palacio Nacional con AMLO

A pesar de las fuertes críticas y señalamientos por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador a los hombres de negocios, a los machuchones de la Iniciativa Privada de México por sus planes de rescate económico, nos comentan que los puentes entre los empresarios y el Gobierno de la 4T no se han dinamitado por completo. Nos mencionan que Emilio Azcárraga Jean, presidente del Consejo de Administración de Televisa y miembro del Consejo Mexicano de Negocios, condujo el viernes su camioneta hasta las puertas de Palacio Nacional, para reunirse con el Jefe del Ejecutivo y poner a su disposición las instalaciones de todos los Crit para que sirvan en la fase más ruda de la pandemia como para atender a pacientes con coronavirus, bajo la operación de trabajadores del sector salud. Nos hacen notar que don Emilio estuvo acompañado de Fernando Landeros, presidente de la Fundación Teletón México, A.C., para mostrar al Presidente, con lujo de detalles, las capacidades de las 20 instalaciones en todo el país.





PAN quiere visibilizar violencia contra mujeres



El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados quiere visibilizar la violencia contra las mujeres, con jiribilla política, en un foro virtual llamado Mujeres, las Aisladas y Atacadas del Gobierno, donde se le pondrá rostro y apellido a la ruda situación que viven las mujeres en nuestro país, principalmente en la cuarentena. Nos cuentan que el diputado Iván Rodríguez es el organizador y está invitada también Belén Sanz Luque, representante en México de ONU-Mujeres, para que exponga los datos que tienen. Nos dicen que los panistas buscan demostrar que las mujeres mexicanas sí están más expuestas al estar más tiempo en su casa, pero al presidente Andrés Manuel López Obrador, “no le interesa ese tema para no ensuciar su discurso de la conferencia mañanera de diario”, señalan los azules.







Un buen acuerdo en medio de la pandemia



La racha de desacuerdos del Congreso de la Unión, que nos dicen parece ser efecto colateral de la pandemia, se rompió con la decisión de los coordinadores parlamentarios en el Senado para abrir la chequera en apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Salud para el Bienestar. La primera aportación, de 50 millones de pesos, se llevó a cabo para que la máxima casa de estudios refuerce sus proyectos de investigación epidemiológica. Nos dicen que rota la maldición, para las siguientes horas se esperan “acuerdos para llegar a más acuerdos”. En caso contrario, habría que mandar a bailar a Chalma a los integrantes de la Junta de Coordinación Política, que encabeza el morenista Ricardo Monreal, nos dicen.





López-Gatell, médico, poeta y ¿político?



El subsecretario Hugo López-Gatell respondió con un video a cuatro medios de comunicación extranjeros que señalaron que México no cuenta correctamente a sus muertos de coronavirus. Si bien ofreció una explicación técnica a los señalamientos, como lo ha hecho en otras ocasiones, también aprovechó para deslizar una sospecha y enarbolar un discurso político muy conocido, pues dijo que las cuatro notas salen justo en el pico de la pandemia y eso “llama la atención”. Don Hugo dijo que las notas fueron difundidas profusamente por personas ligadas a administraciones anteriores, políticos, e incluso personas con intereses en negocios farmacéuticos. No cabe duda que de tanto ir a Palacio Nacional, el doctor va aprendiendo el oficio político de su maestro y jefazo. ¡Felicidades y no estás solo!