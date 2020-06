25 Junio 2020 04:10:00

Azota COVID a la zona fronteriza

La falta de atención de las recomendaciones en materia de sanidad ya alcanzó a ciudades como Eagle Pass y Acuña, las cuales se han saturado en cuanto a los pacientes internados por Covid y este fin de semana alcanzarán la ocupación del 100 por ciento de camas disponibles…



La situación es de alerta, ya la pandemia alcanzó las posibilidades de estas dos ciudades cercanas a Piedras Negras y su población, al no hacer caso de las recomendaciones y no creer que la pandemia es algo serio simplemente comenzarán a sentir lo que son situaciones realmente delicadas…



En el caso de Acuña hasta ayer miércoles se tenían ocupadas 23 de las 32 camas disponibles totales, tanto en hospitales del IMSS como de la Secretaría de Salud…



En la Clínica 13 del IMSS, denominado Hospital Covid, hay 18 pacientes de 24 camas que se tienen disponibles; mientras que en el sector salud se tienen seis camas totales de capacidad para pacientes Covid, de las cuales cinco se mantienen con enfermos de coronavirus bajo atención médica y el pronóstico para ambos hospitales simplemente es que este fin de semana se saturan…



El llamado del secretario de Salud en Coahuila, Roberto Bernal, ha sido claro en atender las recomendaciones y de la misma forma en Eagle Pass, el responsable de este programa de Salud, el médico especialista Victoriano Valdés ha cuestionado ¿a dónde se van a llevar los enfermos cuando se saturen los hospitales locales, si en San Antonio ya no hay cupo?...



Hoy simplemente podemos decir que el Covid nos alcanzó o a estas dos ciudades vecinas y esas dos poblaciones van a apoyarse en Piedras Negras, así el problema es de toda al frontera…



Regidor, grave en el Chavarría



Al cuestionar a los especialistas de esta Región Norte de Coahuila, sobre en qué momento se salió de control el Covid en la zona fronteriza, una fecha clave que nos comentan es el 10 de mayo, fecha trascendental en un país de matriarcado y en donde la figura materna es la base de la sociedad y las tradiciones en cuanto a las festividades…



Pero fue precisamente el no entender esa recomendación de “Quédate en casa” con estas festividades que reunieron a la familia extendida y amigos, lo que detonó y aceleró el contagio comunitario en nuestra región…



Luego del 24 de mayo, la aceleración de las cifras se ha visto y por ello es que vemos cada vez casos de personas que conocemos, cercanas, vecinos o incluso familiares…

El caso del regidor Moisés Lechler es uno de ellos, que apenas el fin de semana anunciara en sus redes sociales que dio positivo a Covid-19 y pese a que fue una prueba rápida, el examen del laboratorio biomolecular lo confirmó ayer…



Ante ello la condición del regidor del PES no es sencilla, ayer mismo fue internado en el hospital Salvador Chavarría, donde debió atenderse pues el Covid le complicó un cuadro de salud difícil que ya enfrentaba por padecer diabetes no controlada, hipertensión y problema renal…



¿Sabotajes en CFE?



Apenas comenzaron los rumores y la incertidumbre en cuanto al futuro de las carboeléctricas de Nava, cuando los apagones misteriosos y a deshoras ya se presentan en la Región Norte de Coahuila…



Ayer a las cuatro de la madrugada, miles de habitantes de hogares de Nava, Piedras Negras, Jiménez y Acuña se despertaron sofocados porque los minisplits y abanicos simplemente dejaron de funcionar por la falta de energía eléctrica…



Nadie explicó qué sucedió, pero precisamente fue a una hora clave, la del sueño más profundo que un misterioso apagón despertó a miles de familias, como para recordarles lo importante que es la energía eléctrica…



Nadie explicó qué provocó el desperfecto, pero luego de casi una hora, la energía se restableció en la mayoría de las zonas, muchas colonias, varios municipios, que retornaron a su sueño, pero por la mañana se cuestionaban qué había pasado…



No fue un apagón general, fue un apagón estratégico en colonias de populares de toda la frontera…



Veremos qué dicen los trabajadores de CFE, porque no hace mucho se registró un incendio en una de las termoeléctricas, también sin que nadie explicara qué paso…



Veremos qué dicen personajes como Eulalio Gutiérrez, “Lalo botas” o incluso Daniel Peña, ambos dirigentes del SUTERM…



Preocupados por MICARE



Quienes ya se manifestaron preocupados por el tema del empleo y el impacto que provocará adicional a lo de la pandemia el cierre de Micare son el empresario Morris Libson y el presidente de Canacintra, César Muñoz…



Y es que perder en estos momentos una derrama económica tan importante en sueldos y salarios para siete mil empleos relacionados con esa actividad se reflejará en la economía de nuestra región..



Tanto Morris como Muñoz han sido puntuales en señalar los efectos y hoy por hoy eso debe preocupar a las autoridades locales, estatales y federales…



Veremos cómo es que las cosas avanzan en esta guerra del carbón, en donde simplemente Piedras Negras y los Cinco Manantiales se queman en las calderas de CFE sin que nadie los tome en cuenta…