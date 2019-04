04 Abril 2019 04:10:00

Bachelet en Saltillo

La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, estará este domingo en Saltillo como parte de su primera visita a México como Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Se reunirá con integrantes de colectivos de familiares de desaparecidos de Coahuila y otros estados.



De acuerdo con familiares de personas desaparecidas, la reunión con Bachelet, quien arribará este viernes a México, será el domingo a media mañana, en un sitio por definir.



Según la cuenta de Twitter de la dos veces presidenta de Chile, en su estancia de cuatro días a México se reunirá “con autoridades, migrantes, defensores de los derechos humanos, víctimas y familiares de personas desaparecidas”.



Como en la ‘Ley de Herodes’



De alcalde, a portero. Jonathan Ávalos Rodríguez se apoderó del acceso al lugar en donde se desarrollaría la asamblea para la renovación del módulo de riego 13, en el ejido Lequeitio, en Francisco I. Madero, al enterarse de que su gallo, Juan José Delgado, no tenía nada qué hacer frente al otro candidato, Alfonso Aranzábal, quien lo superó tres a uno en el número de delegados con derecho a voto.



Con el respaldo de policías municipales y de empleados del Ayuntamiento, el alcalde de Morena aseguró que en Francisco I. Madero nada más sus chicharrones truenan y literalmente echó del lugar a los representantes del Gobierno del Estado y de la Federación, que acudieron a sancionar la reunión. ¿Se acuerdan de La Ley de Herodes? La película es mera ficción si se compara con lo que a diario ocurre en aquel municipio lagunero, nos comentan.



No todos



Francisco Tobías llegó a la Administración Local de Recaudación en Saltillo luego de ser relevado por Demetrio Zúñiga en la dirección general del Cecytec. Después de los movimientos aplicados el martes por el gobernador Miguel Riquelme, hasta ahora sólo Tobías tiene nuevas tareas.



Nada se sabe de Guillermo Ponce Lagos, exdirector del sistema Conalep y Jaime Rosales López, quien era titular del Colegio de Bachilleres de Coahuila (Cobac). Por lo visto no todos están en los planes.



Habla el general



El modelo de seguridad de Saltillo, en el cual participan más de 20 mil ciudadanos coordinados con el Ayuntamiento, Gobierno estatal y el Ejército Mexicano, debería ser replicado a nivel nacional, de acuerdo con el general Enrique Covarrubias López, comandante de la Sexta Zona Militar.



Comentó que en 43 años de servicio en las Fuerzas Armadas, con despliegues y recorridos por todo el país, no le había tocado ver un modelo como el de Saltillo, que además de la participación ciudadana, tiene a la mano tecnología por medio de grupos de WhatsApp con los cuales entran en contacto con las autoridades enroladas en seguridad, el general Covarrubias destacó que este modelo debería aplicarse en todo el país.



Durante el evento en el que se agregó al ciudadano número 20 mil a las redes ciudadanas de vigilancia, el más alto mando en Coahuila en el Ejército Mexicano, destacó también que Saltillo tiene grandes resultados en materia de seguridad.



Sigue fuera



¿Qué les faltará? ¿Sensibilidad? Lo cierto es que muy mal parados están quedando en la Secretaría de Salud, a cargo del médico Roberto Bernal Gómez, al no reintegrar a sus labores a un joven invidente que desde octubre se encuentra sin el ingreso de su salario. La dependencia lo quiso cambiar de área de trabajo, el empleado se negó para no exponer su integridad física debido a sus condiciones de salud y la dependencia le dejó de pagar.



Según esto había un acuerdo entre la dependencia y el afectado, pero no resultó cierto y, según el invidente, le siguen vulnerando sus derechos laborales e individuales. A ver en qué queda el asunto.



Resoluciones polémicas



Quien amanece este viernes en Saltillo es Francisco Acuña Llamas. El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales presentará el libro Resoluciones Relevantes y Polémicas en materia de acceso a la información, que coordinó el director de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, Luis Efrén Ríos Vega.



También estarán como presentadores, la secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas de Coahuila, Teresa Guajardo Berlanga; el comisionado presidente del ICAI, Luis González Briseño y el consejero electoral del IEC, Gustavo Espinosa Padrón.



Culpan a Morena



Hasta este miércoles seguía abierta la convocatoria para la supuesta manifestación en contra de autoridades municipales, a fin de que bajen las tarifas del transporte urbano, luego del subsidio que aparentemente aplicó el Gobierno federal para detener los gasolinazos y reducir el costo de las gasolinas y el diésel… y decimos supuesta manifestación, porque según el alcalde Manolo Jiménez Salinas, se trata de un asunto orquestado por personajes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).



Lo anterior ha sido la constante en las recientes manifestaciones; los movimientos ciudadanos terminan por contaminarse con el protagonismo de políticos.