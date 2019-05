26 Mayo 2019 04:09:00

Bajo asedio

Policías estatales se enfrentaron a tiros hace una semana con un convoy de pistoleros en una brecha del ejido La Florida, en Múzquiz. El saldo oficial es de nueve muertos, ocho de ellos presuntos delincuentes y un elemento de la Policía Ministerial. Ahora se sabe que eran sicarios del Cártel del Noreste que trataban de alejarse de la cabecera municipal a través de caminos vecinales y no por carreteras transitadas, en donde la presencia policial y del Ejército es frecuente.



Hora y media antes del tiroteo, en el que se usaron armas de grueso calibre, entre ellas calibre 50, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, los pistoleros cargaron gasolina y fueron captados por una cámara de seguridad. Si bien en la brecha fueron aplastados por policías y soldados, en la estación de servicio dieron muestra de entrenamiento táctico: bajaron de las camionetas, se desplegaron en puntos estratégicos para estar alerta y reaccionar (disparar o correr) de cualquier situación de riesgo y se retiraron a toda prisa.



Una vez en la sierra, policías y militares quisieron dejar constancia de quién tiene el control del territorio en los caminos de la Región Carbonífera.



De acuerdo con la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública, el Cártel del Noreste quiere penetrar a Coahuila por municipios de las regiones Carbonífera y Norte, tal y como en la década de 2000 lo hicieron los Zetas. De hecho, el CDN es escisión de los Zetas luego de la muerte de Heriberto Lazcano. “El Lazca” murió el 7 de octubre de 2012 luego de que elementos de la Secretaría de Marina Armada de México lo sorprendieron durante un juego de beisbol en el pequeño parque de Progreso, en la misma región de Múzquiz, donde radicaba y se hacía pasar como cualquier otro vecino.



El cártel también se fortaleció luego de la captura de Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, presos desde abril de 2013 y marzo de 2015.



El Cártel del Noreste tiene presencia en Zacatecas, San Luis Potosí, la parte norte y oeste de Nuevo León y Tamaulipas, su bastión. En el caso de Coahuila, tiene intereses desde Monclova hasta Piedras Negras y Acuña. Según el fiscal general, Gerardo Márquez Guevara, dicha agrupación policial es responsable de secuestros y asesinatos.



Pero el CDN no es el único que mantiene bajo asedio a Coahuila. En Saltillo, algunos municipios de la Región Centro y de La Laguna la Secretaría de Seguridad Pública y la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana tienen reportes del Cártel Jalisco Nueva Generación, “los mata zetas”, que lidera Nemesio Oseguera Cervantes, “el Mencho”.



Los nueve presuntos pistoleros muertos durante un tiroteo con elementos del Grupo de Reacción Sureste, de la Policía del Estado y de la Municipal en la colonia Loma Linda al parecer eran una célula del CJNG que además de buscar el control de narcomenudistas, pretendía incursionar en el secuestro y extorsión.



Está claro que la respuesta de las autoridades es contundente y el mensaje para las organizaciones delictivas es claro, si pretenden ingresar a Coahuila, se sujetan a las consecuencias, pero eso no implica que el temor y la incertidumbre estén de nuevo en el ambiente. La percepción de inseguridad y de violencia va de nuevo hacia arriba y eso también debería preocupar.