28 Marzo 2020 03:10:00

Bajó producción de acero en febrero

Buen día. México exportó a Estados Unidos 205.47 millones de dólares en productos de acero para consumo en febrero pasado; 32.024 millones más, o 18.46 por ciento por arriba de los 173.450 millones del mismo mes del año anterior.



En volumen las exportaciones fueron 255 mil 446 toneladas, 51 mil 940 toneladas más, o 25.52 por ciento de alza de respecto de las 203 mil 506 toneladas del mismo mes de 2019, pero por otro lado la producción de acero en México cayó al producir 1.34 millones de toneladas de acero bruto, 19.3 por ciento menos respecto a los 1.66 millones de toneladas del mismo mes del año anterior.



Cuestión de reflexión



Dicen que autoridades pidieron que se retiren de la plaza Alonso de León a los ex trabajadores de AHMSA que mantienen plantón en ese lugar desde el pasado 13 de enero, pero ahí siguen todavía, y francamente por su salud, de sus familias y la de todos, es correcto una pausa porque llega gente que anda en la calle a saludarlos de mano y conviven con ellos; lo cortés no quita lo valiente.



El arma para derrotar al coronavirus es la prevención y cuidado personal, por eso ojalá reflexionaran en eso por su propia salud, pero en fin, dentro de 15 días cumplirán 3 meses con la expresión de inconformidad, pero ellos dicen que todavía no han sido atendidos por ninguna autoridad laboral.



El pasado 13 de enero los ex trabajadores Benjamín Silva Pineda, José Perfecto Tobías, Armando Contreras, Emanuel Espitia Parrilla, y Jorge González Amaya, todos ellos afines al sindicalismo de Napoleón Gómez Urrutia se instalaron en la plazuela Alonso de León, se encadenaron y desde entonces se mantienen ahí, demandando reinstalación laboral.



Por eso los observadores dicen que debieran hacer pausa en esa movilización de protesta que llevan a cabo en ese sitio público donde conviven con mucha gente que acude a visitarlos, a saludarles y apoyarlos de alguna forma, es por su propio bien y de sus familias porque todo el rancho sabe que el horno no está para bollos.



Cero apoyo a Monclova



Cambiando de tema dicen algunos trabajadores que si el Gobierno Federal comprara acero a AHMSA para sus buques de la Marina y Pemex oxigenaría las regiones Centro y Carbonífera en estos tiempos de graves complicaciones. En Palacio Nacional los inquilinos presumen que tienen 400 mil millones de pesos para la batalla contra el coronavirus, ¿pero ontá la feria?.



Debiera darle vergüenza a la “Cuarta Destrucción” que la Presidencia Municipal de Monclova comprara 500 overoles o trajes especiales que entregará para que médicos y enfermeros puedan atender sin riesgo a sus pacientes.



Reanudaron pagos



Dicen que el Sindicato Democrático que dirige Ismael Leija, y que vigila Efraín Martínez tiene la lista y control del calendario de pago de finiquitos a los ex trabajadores que desde el 2018 y en fechas recientes se acogieron al plan de retiro voluntario en ambas plantas siderúrgicas de Altos Hornos de México, y es que desde ayer fueron reanudados los pagos después de una pausa de casi cuatro meses o sea prácticamente desde noviembre pasado.-



En diciembre ya no pagaron finiquitos por el asunto de alistar la derrama de ahorro y aguinaldo, o sea las prestaciones de fin de año 2019, luego en enero pagaron como a unas 5 personas, y desde entonces se había suspendido, pero la empresa finalmente reanudó la derrama y semanalmente estará pagando, pero no se sabe a qué ritmo o velocidad, eso lo pueden cuestionar los involucrados a los chavos de los comités de las secciones 147, 288 o al CEN.-



Don Lupe Noriega activista local de Morena donde inclusive ejerce el cargo de portavoz de la Comisión Municipal Auxiliar, señaló que la estructura del partido bajará los brazos y no participará en campaña ni promoción del voto, en caso que el alto mando salga con su domingo 7, de asignar las candidaturas a impresentables.



Hasta mañana