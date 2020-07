13 Julio 2020 04:10:00

Balconean a magistrado

En pleno Día del Abogado sacaron al balcón a José Manuel De la Fuente Pérez, para más señas magistrado presidente del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa con sede en Saltillo, por la sesión virtual extraordinaria del 29 de junio en la que interactuó con sus colegas Fernando Estrada Vázquez y Ricardo López García, este último, secretario en funciones de magistrado.



El problema fue que don José Manuel no se encontraba en las mejores condiciones para presidir los trabajos; apareció incongruente, distraído hasta con la fecha de la reunión y como los malpensados no perdonan, las apuestas están doble a sencillo a que tal vez por el encierro y el home office, le hizo honores al dios Baco antes de conectarse vía Zoom.





Notarios preocupados



Los notarios públicos de Saltillo andan preocupados por los casos de extorsión y desde la presidencia del Colegio de Notarios Públicos de Coahuila, a cargo de Gustavo Adolfo González Ramos, se hicieron las gestiones para un encuentro con el fiscal general del Estado, Gerardo Márquez Guevara.



La reunión será este miércoles, pero para atender las recomendaciones sanitarias, será virtual, al final lo importante es que los fedatarios tengan garantías para hacer su trabajo.





¿’Cocinan’ nueva Canirac?



En el capítulo Saltillo de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) no todos están contentos con la sazón que su presidente, Fabio Gentiloni, ha puesto frente a la crisis por el Covid-19 y algunas voces discordantes llegan al extremo de sugerir una rebelión interna que lleve a cambiar el menú y crear un organismo alterno.



No podría ser una cámara fifí, aseguran los malpensados, porque la actual lo es, pero agruparía a los restauranteros que se sienten desatendidos. Veremos.





Nomás la foto



El que no predica con el ejemplo es Leopoldo Santillán, delegado del IMSS Coahuila. Fue víctima de Covid-19 y cuando superó la emergencia apareció para la foto en una donación de plasma según esto para ayudar a otros afectados.



En el IMSS lo acusan de ser más demagogo que muchos políticos de carrera, pues lejos de mostrar solidaridad con otras víctimas de la pandemia, les da la espalda. La prueba más clara está en la Región Carbonífera; en la clínica del IMSS de plano se resisten a recibir nuevos pacientes Covid y ante el rechazo, los derechohabientes peregrinan entre Monclova y Saltillo, en espera de ser atendidos.





¿Qué intereses lo mueven?



Todo está dispuesto para que el proceso electoral se reanude en cuestión de días y la elección de diputados se concrete el 20 o el 27 de septiembre, o bien en la primera mitad de octubre, pero como nunca falta un prietito en el arroz, a José Luis Vázquez López, nada más y nada menos que el representante del INE en Coahuila, no le cuadra la idea de que la contienda se concrete este mismo año.



¿Qué intereses mueven al secretario ejecutivo de la Junta Local del INE en Coahuila para tratar de llevar los comicios hasta el próximo año? Solo él los conoce, pero no sería mala idea que los dé a conocer.





Lista de beneficios



Desde el aislamiento luego de resultar positivo a Covid-19, el líder del Congreso estatal, Emilio de Hoyos, mandó pedir al subsecretario para América del Norte de la SRE, Jesús Seade Kuri, y de paso al secretario de Economía en la entidad, Jaime Guerra, den los detalles sobre los beneficios que habrá para Coahuila con el nuevo tratado comercial de México, Estados Unidos y Canadá.



Básicamente les pidió que le digan a los coahuilenses de qué se trata y una lista de los beneficios que se deben esperar. A ver si le responden.





Hasta Sierra Mojada



Hasta Sierra Mojada siguen llegando condolencias para el alcalde Édgar Ramón Tavares Olivas (PAN) y su familia, por el fallecimiento de su hija Alondra Tavares Hernández. La joven murió a consecuencia de una enfermedad que padecía desde hace tiempo, por lo que las autoridades descartaron que se haya tratado de Covid-19.