25 Marzo 2020 05:10:00

Banamex imita a BBVA Bancomer, cierra sucursales

Si la situación no es más que complicada, con la decisión que tomó Banamex y que anunció su grupo controlador CitiGroup de cerrar buena parte de sus sucursales, en una imitación de lo que hizo BBVABancomer en la zona fronteriza de Coahuila, pareciera que los bancos le apuestan a que todo se maneja por cajero tipo ATM o automático y que dejen a la deriva a miles y miles de usuarios del norte de Coahuila que son sus clientes directa o indirectamente…



Caos y más podría provocar que se sume Banamex a la medida y que sea, tal vez, la sucursal de Piedras Negras una de las que decidan cerrar…



De por sí el servicio es lentísimo en este banco y así ahora le agregamos que no atendería en ventanilla, la cosa se pone más difícil…



Ojalá que el director de Desarrollo Económico del municipio, Javier Beráin, atienda esa situación, antes de que la desesperación llegue para este fin de semana o el inicio de la próxima…





Se cancela “La Coneja”



En el condado de Maverick, el modelo de recaudación del tesorero Rito Valdés III y del juez del condado, David Saucedo, parece que ha sido cancelado e incluso ya el encargado de las finanzas de esa parte de Texas ha dicho que será devuelto el dinero de las rentas de los árboles y las bancas del laguito…



Habrá que ver si eso se mantiene o bajo qué condiciones, pues parece que viene un cambio de señal por parte del gobierno del presidente norteamericano Donald Trump, quien intenta reactivar la economía precisamente durante la Semana Santa…



Las medidas son tan estrictas, que incluso las multas a los padres de familia si sus hijos violan el toque de queda que está de las 2 de la tarde a las 9 horas del día siguiente, se ubica en mil dólares o 180 días de prisión o trabajos comunitarios…



Por ello es que los más de 40 mil estudiantes deben de permanecer en sus viviendas por estas semanas a reserva de lo que la autoridad federal determine en definitiva…





Luis Sifuentes, muy estricto



Y el que ordenó que las cosas se hagan tal como está dictado y también en forma muy estricta es el alcalde de Eagle Pass, Luis Sifuentes, pues luego de que la crisis de salud los agarró de vacaciones esquiando en Colorado, ahora sí se pone muy serio a la hora de aplicar las medidas…



Ayer se realizaba un servicio funerario en una capilla en Eagle Pass y cuando el dueño de la casa mortuoria les informó a los dolientes que no podían permanecer más de 10 personas en la capilla de velación, estos se enfadaron y tras enfrentar al dueño de la funeraria se metieron todos los que asistían a esa despedida…



Acto seguido, de alguna manera la Policía se enteró de lo sucedido y llegaron al lugar varios agentes en sus patrullas para advertir a la familia que se retiraban las personas que estaban en exceso en la sala de velación o habría multas…



Les pidió que se turnaran de 10 en 10 programadas y sin permanecer afuera en el estacionamiento dentro de los autos…





Casi seis mil a paro técnico



Fujikura y Lear comenzarán la próxima semana el paro técnico de casi seis mil trabajadores en total, derivado del freno a la producción que las armadoras automotrices tienen en Estados Unidos…



En Fujikura se señala que el parón será para cinco mil empleados de los seis mil que tienen, incluidos los dos mil de Múzquiz…



Se van con el 50% del sueldo más el 100 por ciento de las prestaciones, pero sólo será por cuatro días de lunes a jueves y en el caso de Lear será por una semana al 60% de sueldo y con 10 por ciento de prestaciones, además sólo será en las plantas 1 y 2 con casi 300 trabajadores en paro en cada unidad…



Leocadio Hernández Torres, dirigente de la CTM, ha dicho que la medida es difícil, pero ya se había advertido y es una consecuencia de alto no esperado, como es la crisis mundial por el coronavirus…



Si a esto le sumamos tres mil de Rassini más las empresas que hacen asientos, cintos de seguridad, tornillos y arneses, más los agentes aduanales y el transporte detenidos, la situación es de alarma económica…