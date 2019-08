01 Agosto 2019 04:10:00

Bartlett en Rosita y Nava

LA PRóXIMA SEMANA ESTARá EN Piedras Negras y la región Carbonífera Manuel Bartlett, director general de la CFE, quien acudirá a una invitación del Senador Armando Guadiana…



EL MANDAMáS DE LA ELECTRICIDAD en México acude para hacer anuncios importantes en la Carbonífera pero también podría recibir un grueso expediente de los coyotes de las obras en las carboeléctricas de Nava…



PARECIERA QUE EN LA zona de las carboeléctricas solo se hace lo que el alto funcionario de CFE diga y lo que sus representados con las empresas favoritas dispongan…



AQUÍ EN LAS DOS CARBOELéCTRICAS los superintendentes están de adorno, porque al final de cuentas ellos no toman las decisiones…



ESPEREMOS QUE LAS QUEJAS que le tienen preparadas a Bartlett para documentar lo que sucede, con obras en retraso grave y con nuevas adjudicaciones a la misma empresa, sobre todo cuando la instrucción directa del Presidente es que ningún funcionario influya en las licitaciones o mucho menos que meta a sus familiares a realizar obras con empresas propios o simuladas…



III



DONDE ANDA MUY PREOCUPADO PROTECCIóN Civil es en la parte norte de la ciudad pues una empresa gasera que operó en un tiempo en esa zona, poco antes de llegar al libramiento Ancira, vendió la instalación, ya obsoleta y sin funcionar y quienes ahora pretenden operar ahí quieren hacerlo pero como una estación de almacenamiento…



LA REALIDAD ES QUE PROTECCIóN Civil del Estado a cargo de Francisco Martínez Ávalos está muy pendiente de que no haya construcciones en riesgo, para evitar situaciones como la que se vivió esta semana allá en Saltillo con un trabajador de una gasera que le estalló un cilindro al momento del llenado…



LA EMPRESA QUE PRETENDE instalarse es de otro municipio, no cuenta con permisos y adquirió una instalación inoperante y que no podrá usarse para los fines que pretende, pero pese a ello ha avanzado en trámites locales que de poco le podrían servir ante las disposiciones federales…



ESPEREMOS QUE EL ESTADO sea estricto en las revisiones pues no se pueden arriesgar a que ocurra un accidente, pues además se ubica en una zona protegida pues existe en ese lugar un lago natural que se podría ver afectado…



III



AUNQUE NO SE HA DICHO de forma clara, la problemática de los cruces fronterizos se incrementará conforme avancen los meses, por ello es que en Eagle Pass, el departamento de Aduanas y protección Fronteriza ha incrementado la promoción del uso del carril sentri, para que aquellos usuarios que pueden ser “certificados” para este tipo de cruce lo usen y de esta manera no tengan contratiempos en filas de más de una hora y hasta tres horas en ocasiones en los puentes internacionales…



PAúL DEL RINCóN HA SIDO reconocido en su trabajo recientemente en Washington e incluso ponen de ejemplo el desempeño de este sector de Eagle Pass con otras regiones, pero pese a ello Del Rincón no se confía y se prepara para que las cosas funcionen lo mejor posible en un escenario no muy bueno para los que vivimos del lado de Coahuila…



YA SON MáS LO QUE usan y adquieren la tarjeta Sentri o incluso la Global, pero aun así son miles quienes se quedan atorados día a día en la fila, con miles de horas hombre perdidas por los contratiempos naturales y de problemas que genera el fenómeno humanitario que se vive por esta y muchas fronteras…



III



EL QUE SE PREPARA para una jornada especial es el dirigente del PRI en Piedras Negras, Raúl Vela Erhard, luego de que ya organiza todo el asunto relacionado con la elección de dirigente nacional, en lo que respecta a Piedras Negras…



SE TIENE UN PADRóN DE 13 mil militantes con registro actualizado quienes dispondrán de solo 9 casillas o lugares en donde podrán sufragar el próximo 11 de agosto…



SERáN POCAS CASILLAS PARA un buen número de militantes tricolores, por lo que seguramente habrá movilización y buena convocatoria para que el resultado en cuanto a participación sea destacado…



III



ANTES QUE LA ELECCIóN del PRI, serán los panistas quienes tendrán su proceso, aunque con una sola planilla encabezada por Felipe Soto, es una elección que ayudará a que se elimine la condición de Consejo municipal que tiene el PAN en Piedras Negras…



VEREMOS A UN PAN distinto, sin muchos de sus viejos conocidos y antes pilares del albiazul en esta región, pero que sin duda le abrirá las puertas a los jóvenes…