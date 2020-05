15 Mayo 2020 04:08:00

Bartlett Jr., insaciable: cotizó monitores Covid 1,500% más caros

Cyber Robotics, la empresa de León Manuel Bartlett Álvarez que ha estado en medio del escándalo, realizó una nueva cotización para la venta de equipo médico especializado en el tratamiento de las personas más graves por coronavirus.El pasado 30 de abril, ante un proceso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para conseguir monitores de signos vitales dentro del Programa Equipo Médico Covid-19, fijó el precio en 463 mil pesos, mientras que su competidor más barato los ofreció en 28 mil 600. La diferencia es de más de mil 500 por ciento.De acuerdo con el acta de resultados de la adjudicación directa AA-050GYR017-E129-2020 de la Delegación del IMSS en Hidalgo –la misma que compró 20 ventiladores a Cyber Robotics y después del escándalo, se los devolvió–, a solicitud de la propia institución de salud pública, la empresa del hijo del director general de la Comisión Federal de Electricidad exhibió un precio 343 mil pesos por encima de la mediana del mercado (de todos los precios recogidos, la mediana es el que se sitúa a la mitad).El precio más barato (28 mil 600 pesos) fue de la Compañía Internacional de Distribuciones, S.A. de C.V. El documento oficial puede consultarse completo en http://www.carlosloret.com En el acta firmada el 30 de abril por funcionarios de la delegación del IMSS Hidalgo se declaró desierta esta adjudicación porque la empresa Ayasdi S.A de C.V., la única que había atendido la convocatoria, también rebasó la mediana del precio de mercado.Cyber Robotics no formó parte del proceso de adjudicación directa, sino que el IMSS le solicitó la cotización para saber cómo está el mercado de los monitores de signos vitales y comparar los precios entre proveedores. Este procedimiento lo realiza como parte de su rutina de determinación de precios y se ayuda de las empresas que forman parte de su catálogo para investigaciones de mercado.Así pues, después de revisar cotizaciones de ocho empresas, el IMSS concluyó que la mediana en el precio de un monitor era de 120 mil pesos. Esta cifra arroja que Cyber Robotics ofreció su producto 285% más arriba que la mediana encontrada por el IMSS. De acuerdo con la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público un “precio no aceptable” es aquel que resulte superior en un 10% respecto del que se observa como mediana en una investigación de mercado.La empresa Cyber Robotics se ha visto envuelta en distintos escándalos desde el año pasado, cuando en El Universal y W Radio denunciamos en sendos reportajes de Arelí Quintero que la familia Bartlett tenía 23 casas y 12 empresas de las que nada se sabía ni habían sido transparentadas en la declaración patrimonial como funcionario público de Manuel Bartlett Díaz.Hace apenas un par de semanas, la organización Mexicanos Contra la Corrupción reveló que el IMSS había comprado 20 ventiladores a la empresa del hijo de Bartlett. El precio resultó tres veces mayor que el que pagó el Gobierno de México por ventiladores que gestionó internacionalmente el canciller Marcelo Ebrard. Después del escándalo, se devolvieron.Paralelamente, en el periódico The Washington Post denunciamos que durante el Gobierno del presidente López Obrador, para el que trabaja su papá, el hijo de Bartlett había sido favorecido con siete contratos superiores a 160 millones de pesos del IMSS, ISSSTE, Ejército y Marina, la mayoría por adjudicación directa, sin licitación. (Con la colaboración de Mario Gutiérrez Vega)