30 Octubre 2020 04:10:00

Batalla por la doble reelección

Hay varios interesados en que los tribunales determinen si es posible o no la reelección para los alcaldes electos desde el periodo de un año, en 2018.

Este jueves arrancó la batalla legal ante el Tribunal Electoral del estado, de Sergio Díaz Rendón, pero que en una de esas termina en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el correspondiente trámite en la Sala Regional con sede en Monterrey.







Muchos interesados



Los que presentaron la impugnación correspondiente, tienen nombre y apellido. Se trata de los alcaldes de San Juan de Sabinas, Monclova y Sabinas, respectivamente Julio Long, Alfredo Paredes y Cuauhtémoc Rodríguez, los dos primeros del PAN, el tercero de Unidad Democrática.



Además, las dirigencias de los comités municipales del PAN en Monclova y San Juan de Sabinas; el PRD, PVEM; Dolinka Martínez y regidora del desaparecido Panal en Saltillo.



Ahora sí, arrancó formalmente el proceso ante el Tribunal Electoral y según la voz de expertos en la materia, los magistrados van a terminar por dejar mal parados a los consejeros del IEC, que se negaron a la posible doble reelección.







A quien honor merece



Honor a quien honor merece y este jueves, en la entrega del Premio Estatal de Periodismo 2020, el gobernador Miguel Ángel Riquelme reconoció la trayectoria del maestro Javier Villarreal Lozano, periodista, historiador y colaborador de las páginas editoriales de Zócalo Saltillo, quien falleció el pasado fin de semana.



Grupo Zócalo obtuvo nueve menciones: Luis Carlos Plata Ramos, en Editorial, por su trabajo “Villa Unión 2019 vs. Allende 2011: reacciones distintas a hechos iguales”; Norma Wendoline Vázquez Ávila, en Noticia con “Podría ser IMSS centro de cultivo”; Gerardo Enrique Sánchez Ramírez, Zócalo Piedras Negras, en Fotografía, con “Jornada violenta en Piedras Negras”.



También, Fidencio Alonso Frausto, de Zócalo Monclova, en Fotografía Deportiva con “Ahí está el título, misión cumplida”.



Armando Montalvo Olivo, José Martín Balandrán y Jesús Jiménez Álvarez, de Zócalo Saltillo recibieron las preseas “Antonio Estrada Salazar”, “Humberto Gaona Silva” y “Rosendo Guerrero Carlos”, por trayectoria periodística de 25, 30 y 40 años.



Sergio Cisneros Vázquez, director editorial de Zócalo Saltillo, recibió la presea "Humberto Gaona Silva", por 30 años de trayectoria, y la presea Post Mortem "Antonio de Juamlez y Bracho" fue para Rodolfo Cortés Torres, editor de Zócalo Saltillo.







¿Cuándo los recibe?



Los gobernadores que integran la Alianza Federalista pusieron, de nuevo, la pelota en la cancha del presidente Andrés Manuel López Obrador.



Luego de dos días de críticas directas y señalamientos, como el de que la Federación nada debe a los estados del bloque y, más aún, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Arturo Herrera, les dio participaciones de más, mandatarios como Miguel Ángel Riquelme aprovecharon que el tabasqueño mantiene vivo el tema, para pedirle audiencia.



"Bienvenido al diálogo, señor Presidente. Es momento de que construyamos juntos un México y un presupuesto más justo. Sin lugar a dudas, con diálogo y voluntad política, lo lograremos. ¿Cuándo nos recibe?".







A 20 cuadras…



Mal parado quedó Jesús de León Tello, para más señas dirigente del PAN Coahuila, al pretender mezclar las exigencias de la Alianza Federalista, con el tema de la megadeuda que se arrastra desde hace dos sexenios.



Resulta que la crítica del dirigente panista vino justo al momento en que el coordinador de la bancada del PAN en el Palacio de Coss, Marcelo Torres Cofiño, se solidarizaba con la medida para tratar de conseguir mejor trato presupuestal.



Por si fuera poco, en el Palacio de Coss hubo un pronunciamiento en el que los distintos grupos parlamentarios, con excepción del de Morena, pero incluido el de Acción Nacional, dio el visto bueno a la estrategia de Coahuila y los otros nueve estados que integran el bloque. A estas alturas, que alguien le explique a Chuy de León que, oootra vez, anda como a 20 cuadras del desfile.







Minutos de fama



El que tuvo sus cinco minutos de fama durante la semana, fue Diego del Bosque Villarreal. Resulta que el legislador de Morena se puso a defender a la cuatroté en aquello de preferir el combustóleo y minerales altamente contaminantes, a energías limpias, y le reviró en Twitter nada más y nada menos que el actor Gael García, uno de los principales promotores de sistemas de energía como el eólico y solar.



Como es de esperarse, el diputado morenista quedó corto en sus argumentos, pero nadie le va a quitar que llamó la atención de una figura internacional y de los consentidos del nuevo cine mexicano.







Siguen trabajando



Si bien 12 de los 19 empleados de la Fiscalía de Personas Desaparecidas se encuentran en aislamiento domiciliario debido al contagio de Covid-19; la dependencia no ha dejado de funcionar y de atender los reportes e investigaciones en curso.



Al frente del grupo se mantiene el abogado José Ángel Herrera, quien debió recurrir al apoyo que le enviaron de la Fiscalía General del Estado, a cargo del penalista Gerardo Márquez Guevara, para sacar adelante la chamba.