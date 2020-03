22 Marzo 2020 05:10:00

BBVA Bancomer, los problemas que ocasionará

La decisión que ha tomado BBVA, antes Bancomer y sus directivos de cerrar la mayoría de sus sucursales bancarias de la frontera sin antes plantear una solución para atender a sus clientes, que son muchos, dejará en grave riesgo a sus clientes, sobre todo empresas y empleados de las mismas, si consideramos que ante un escenario que se prolongue esta crisis, las cosas podrían ir mal y más contra BBVA…



Los Cinco Manantiales, Ciudad Acuña y la mitad de Piedras Negras están en esa desventaja, pues mientras otros bancos sólo han restringido el acceso a grupos de 10 en 10 clientes, BBVA prefirió cerrar porque consideran no importantes a sus clientes…



Pago de nóminas, pago a proveedores de sus clientes y las necesidades de pago de las incapacidades que el IMSS realiza en esas sucursales se quedarán inconclusas, con pocas o ninguna sucursal, pero sobre todo frenaran aún más las actividades económicas al complicar la circulación de moneda de cambio…



Bien haría el secretario de Economía del estado, Jaime Guerra y los empresarios a nivel local en buscar un diálogo con los responsables del banco en esta frontera ante lo que se viene también de caos…



Es una emergencia, pero no se trata del cierre total de operaciones que son esenciales…





Perifoneo y #QuedateEnCasa



En Piedras Negras y Monclova, los alcaldes han decidido entrarle a la recomendación por las calles a la población para que se queden en casa y se logre así un mejor efecto de aislamiento social y que la propagación del coronavirus sea menos letal y efectiva…



Ayer por muchos sectores de Piedras Negras escucharon asombrados a las patrullas de la Policía Municipal y de Vialidad con sus recomendaciones en sus bocinas…



La recomendación de quedarse en casa, de cuidar su salud, de estar juntos en familia, es momento de quedarse en casa, con recomendaciones si van a trabajar o al supermercado, que vaya solo uno de los padres o un hijo...



Las patrullas en las calles afuera de farmacias, en las avenidas, siempre en la recomendación de cuidar la salud y mantenerse aislados en sus viviendas…



Mejor estar anticipados a la contingencia, a sufrir las consecuencias en materia de atención a la salud o que se colapsen los sistemas de salud…



Por ello el alcalde Claudio Bres se ha reunido con los empresarios, médicos y maestros para explicar y ver los alcances para consensuar las medidas que se aplican…





Bruno Lozano en Del Río



El que se ha visto alejado de la problemática del coronavirus y de las estrategias para evitar que la población se contagie de dicha enfermedad, es el alcalde de Del Río, Bruno Lozano…



Y es que el alcalde pareciera alejado de su realidad, como interesado en otros temas antes que en la salud de los habitantes de esta zona de Texas…



De alto riesgo es Del Río, Texas, porque cuenta con una base aérea a donde llegan jóvenes y otros no tan jóvenes mes con mes a entrenarse en materia de aviación de combate y reparación, mismos que bien pudieron haber estado en uno o varios países o regiones de donde se ha contagiado buena parte de la población por el coronavirus…



La queja de la población es que el alcalde luego de ganar el proceso electoral el año pasado, se la ha pasado sin trabajar, con cero proyectos y siempre a la sombra del juez del condado de Val Verde…



Es oportunidad para Bruno Lozano de reivindicarse con sus habitantes y gobernados para que le reconozcan su trabajo, porque es una persona activa en materia de derechos humanos, pero no en lo referente a los derechos de salud de la población…





Luis Sifuentes Estuvo en Colorado



Ayer el alcalde de Eagle Pass, Luis Sifuentes, fue cuestionado si se había hecho algún examen tras haber regresado del spring break en Colorado, una zona donde esquían, pero también una región considerada como un foco grave de infección del coronavirus…



Autoridades de Jalisco y Nuevo León tienen hoy dolores de cabeza y preocupación por cientos de personas que fueron a ese paraje y que hoy son sospechosas de padecer coronavirus, incluso más de una docena ya resultó positivo en sus exámenes…



No se puede ser irresponsable, igual que los dos médicos especialistas de Piedras Negras que estuvieron en Europa en este mismo mes y que al regresar de vacaciones se querían ir a trabajar a una clínica, como si no fuesen personas de riesgo de contagio…



En esto se necesita también de responsabilidad y más cuando se es autoridad o especialista médico…