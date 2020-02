18 Febrero 2020 04:07:00

BEISBOL

El paisano Alfaro: “En la noche del lunes 20 de enero, se conjugó algo que hacía tiempo no ocurría para beneplácito y sufrimiento de los aficionados (no fanáticos) del beisbol. Ocurre que pasaron a la final Mazatlán y Culiacán. ¿Y sabes lo que eso significa? Simple y sencillamente que en nuestras queridas ciudades sinaloenses, durante toda esta semana, no se hablará de ningún otro tema que no sea beisbol. Don Agustín de Valdez (qepd), uno de los narradores y cronistas más reconocidos del rey de los deportes, comentaba que esa final era algo parecido a una guerra civil. Recuerdo que en algunas finales el padre Barraza de la Capilla del Carmen, en Culiacán, arengaba a sus feligreses para recibir a los ‘patas saladas’ (mazatlecos) como se merecían. Ello era con un arsenal de artefactos para hacer ruido y aventar huevos podridos con añil a las gradas invadidas por los mazatlecos. Y el padre, disfrazado de civil común, lanzaba una variedad de improperios a los visitantes, que servían para armar la gresca. Así, el estadio General Ángel Flores se convertía en un campo bélico en que se desarrollaban aquellos encuentros, donde muchos sacábamos más de un chipote. Hoy está muy lejos de repetirse, porque mucho han cambiado las reglas del juego, y más los aficionados. Ahora les gana más el show provocado por el ruidaje, el consumo de comida y cerveza. Pero de cualquier modo, la fiesta sigue y la disfrutaremos en grande. Yo le voy a los Tomateros, que buscan su campeonato número 12 en la Liga Mexicana del Pacífico. Y obvio, sé que tú le vas a los Venados, que buscan su campeonato 10. Retadores: Mi apuesta es un cartón de ballenas y un kilo de camarones gigantes en aguachile”. Será la tercera final entre Venados y Culiacán (95-96 y 2001-2002), ganadas ambas por los Tomateros”. La serie abarcará los días finales de enero.





‘¡LA PELOTA SE VA!’



De esos tiempos de los años 50, evoco esta anécdota. Seguro que la recuerdo mal (alguien me va a precisar y/o corregir). Era el séptimo juego, obviamente con la serie empatada a tres entre los grandes rivales, los Venados de Mazatlán contra los Tomateros de Culiacán. Era el cierre de la novena entrada, con el juego empatado en carreras. Dos outs. Nadie en las bases. Dos strikes y tres bolas. Total, momento de máximo suspenso. Todos los nervios del respetable, en todo el noroeste, estaban al rojo vivo. El locutor narraba en el radio (no había televisión) y el público se comía las uñas. De pronto el toletero prende la bola y el locutor, sudoroso, enardecido, arrebatado, grita en el micrófono: “¡¡¡¡Y la pelota se va, se vaaaa, se vaaaaa y SE FUE A CHINGAR A SU MADRE!!!”.





DOBLE GUBERNATURA



Dicen las malas lenguas que en la historia hay muchos ejemplos de políticos que han desempeñado dos cargo a la vez: gobernadores de sus estados respectivos, y de sus estados… de embriaguez.





DAVOS



¿Sabes qué país fue el gran ausente de este cónclave globalista anual (ultra fifí, por supuesto, que estrena operadora de negocios con Greta)? Adivinaste: México. Algunos lamentan esta ausencia, otros la aplauden.





TRAMPAS



Simon Black: “Los policías están llamando a Google Maps para deshabilitar las alertas de trampa de velocidad. Los usuarios de Android han podido marcar y ver a la policía en Google Maps desde 2018. Eso permite a los conductores ver la ubicación de las trampas de velocidad que han sido marcadas por otros conductores. Los usuarios de Apple acaban de agregar esas características. Ahora la Asociación Nacional de Sheriffes está pidiendo a Google que deje de permitir a los usuarios informar y ver la ubicación de los policías. Dicen que pone en peligro la seguridad pública. Pero según Google, los propios datos de la compañía muestran que las trampas de velocidad de mapeo realmente obligan a las personas a conducir de manera más segura en esas áreas ... que es el punto, ¿verdad?”.