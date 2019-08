12 Agosto 2019 03:10:00

Bien Jugado

DOMINGO DE RENOVACIÓN DE DIRIGENCIAS municipales del PAN, donde los albiazules continúan apostándole a la juventud al haber dado su voto de confianza a Erik Ramos. A pesar de ser un resultado esperado, el que el partido le abra sus puertas a nuevas caras es dar un paso más hacia una política incluyente. El ahora presidente electo tiene la labor de conciliar con la oposición interna para lograr la unión que han buscado los militantes por un buen tiempo y ante la tercera fuerza que hoy representa MORENA, es una acción que no se debería de subestimar.



AUNQUE SE SIENTEN CALMADAS LAS AGUAS a menos de un año de renovar el Congreso Local de Diputados, el cabildeo y proselitismo comenzará a intensificarse en las próximas semanas entre los partidos y comenzará una disputa entre los nuevos cuadros y los dinosaurios.



COMO SI FUERA RIFA DICEN unos partidistas “es que ya me toca”, quienes son los mismos que cuando les tocó en su momento, no se les vio regresar a las colonias y también son los mismos que impiden a las generaciones entrantes tener oportunidad de marcar una diferencia.



ASEGURAN QUE TIENEN CAPITAL POLÍTICO, sin embargo la ciudadanía es cada vez más consciente de que votar por una despensa no acabará con el hambre, por lo que los resultados son cada vez más tomados en cuenta que las promesas.



Y HABLANDO DE RESULTADOS, FUERON los esperados para la FeriAcero 2019, la cual en su inauguración recibió cerca de 6 mil asistentes, de los cuales 3 mil presenciaron la coronación de Su Majestad Graciela Ballesteros, para después pasar una noche amenizada por el grupo La Firma, quienes a pesar del percance sufrido en el trayecto hacia Monclova, decidieron presentarse en la mega plaza de toros móvil de la feria. Hoy Tropicalísimo Apache será completamente gratuito para quienes lleguen antes de las 10pm y mañana de 8 a 10pm los juegos mecánicos sin costo para los niños.



LOS INCENTIVOS HAN FUNCIONADO Y la afluencia de visitantes es superior a la feria anterior, partiendo del acceso gratuito. Los eventos de esta semana prometen lleno total y sin lugar a dudas, el éxito de esta edición está asegurado al tener más de un 60% de venta en los accesos generales y VIP para la mayoría de los artistas.



SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE CONCESIONES de Monclova en junta de cabildo y con ello, los contratos de este tipo estarán regulados y procesados por un comité, el cual buscará dar mayor transparencia, certeza y legalidad a dichos trámites. La norma jurídica también regula en su artículo 19 el otorgamiento de concesiones hacia funcionarios públicos y parientes directos, quedando estrictamente prohibido.



DEFINITIVAMENTE UN ACIERTO EN MATERIA de políticas públicas, aunque aún falta mucho en este sentido, ya que se cuentan con reglamentos vigentes que presentan más de un par de décadas sin actualizarse.