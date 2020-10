01 Octubre 2020 03:10:00

“Bienestar” y acoso

Si no roban, mienten o traicionan, incurren en acoso sexual contra las empleadas que por necesidad llegan a trabajar en lo que llaman “Secretaría del Bienestar de Coahuila”.



La denuncia de la hoy ex empleada, Laura Francisca Garcés, fue presentada en el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, quien acusó a Alejandro Navarro Rodríguez, director de Servicios.



La contratan, la acosa, le hace tocamientos, sale de vacaciones y cuando regresa le entregan su baja, y pues bueno la mujer no denunció hasta que la despidió, estuvo aguantando el acoso varios meses. Un caso del delegado Reyes Flores, el justiciero de los de enfrente, ahora se verá qué hace con los de casa.



Renuncia y se queda



Ya que andamos por los terrenos del “Bienestar”, el acreditado fundador y constructor de la 4T, Leonardo Rodríguez, renunció al cargo “chirris” de coordinador de la Pensión del Adulto Mayor en Monclova. Diría en su renuncia dirigida al delegado Reyes Flores, que asumirá nuevos retos y que retomará su labor de activista del movimiento.



Deja el cargo mas no Morena, porque está decidido a apoyar al Gobierno de la República, su amigo AMLO, en temas que involucren la cuarta transformación y fortalecimiento de políticas públicas.



Plantón



La inconformidad de los profes por las pillerías de sus dirigentes en el manejo de los finanzas es latente, otra manifestación se dio en oficina del Seguro del Maestro.



Cada vez que buscan encuentran que el recurso de los maestros de la Sección 38 en Coahuila, sirvió para un grupo selecto de reyes, virreyes y súbditos.



Entre las pancartas le recuerdan a Norma Escobedo que la están esperando y que cobra sin trabajar, “basta de nepotismo” y exigen pago del fondo de retiro que les adeudan desde 2016.



Hasta ahora es protesta de pocos profes, pero dicen que llegarán a sumarse más.



Rubén al INE



Nada más por compromiso, experiencia y capacidad, diría Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, designó al diputado Rubén Moreira Valdez representante propietario ante el Consejo General del INE.



La fama del ex gobernador de Coahuila en asuntos electorales se extendió por aquellos rumbos y siendo del grupo de “Alito” alguna tarea tendrían que darle, si dicen los del sur que Rubén se la pasa más en el CEN que en la Cámara. Con todas sus cualidades le sumará al PRI en lo que, Moreno considera la elección más grande de la historia.



Persistente



El que no pierde la esperanza de abrir camino como candidato a diputado local Independiente es Héctor Garza, pese a la desventaja contra los abanderados de partido no se desanima.



En colonias del Oriente, el Independiente fue atendido por vecinos y representantes de ligas de futbol, la queja de siempre: falta de apoyo. El candidato va conociendo el terreno y carencias de todo tipo, después del 18 de octubre conocerá la cruda realidad.



Bajan a candidato



De golpe y porrazo sacan de la contienda interna de Morena por las encuestas del INE, a Alejandro Rojas Díaz Durán, que aparece en el lugar 7 de las preferencias con apenas un 13 por ciento.



En la competencia quedaron Porfirio Muñoz, Mario Delgado, Yeidckol Polevnsky, Hilda Mirna Díaz y Adriana Menéndez.



Se volaron la barda los del INE en México con encuestas patito, expresaría Alejandro, quien no reconoció los resultados y dará la pelea.