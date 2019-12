31 Diciembre 2019 03:10:00

Bienvenido 2020

BUEN DÍA. Otro fin de año después de 365 días y mientras el año viejo exhala su último suspiro, la gente rememora todo aquello que sucedió, inclusive desde los último minutos del año anterior. Enseguida, buenos augurios, abrazos, llamadas telefónicas y mensajes de texto conteniendo los mejores deseos.-



El 2020 está por llegar, y dicen que este último día del año es momento de agradecer todo lo bueno que nos ha dado el año que se va, aprender de los fracasos y errores, y hacer un análisis de logros y pendientes. Feliz Año Nuevo.

Tamales navideños



En el mundo financiero las empresas Fiat Chrysler y Tupy emitieron la semana antepasada un comunicado conjunto informando que llegaron a un acuerdo donde los primeros vendieron a los segundos las plantas Teksid que tienen diseminadas en algunas regiones del planeta.



Una operación de 220 millones de euros pero parece que las cosas no vienen bien para el cetemista Mario Dante Galindo porque está divulgando a todo aquel que quiere escucharlo que no es verdad la sustitución patronal. O sea que rechaza que se haya consumado la transacción, pese a que el boletín informativo de ambas firmas internacionales dio la vuelta al mundo.



Tal vez a Mario Dante le cayeron mal los tamales navideños porque ahora resulta que divulga en todos que no hay ningún cambio de dueño. Tal vez él hizo una oferta mucho mayor a los 220 millones de euros y por eso asegura eso.



Por cierto, ¿cómo le van a hacer los dirigentes perpetuos para cumplir con lo dispuesto en la Reforma Laboral que no permite liderazgos de por vida, y el 31 de enero concluye la prórroga de 6 meses fijada por la Secretaría de Trabajo para reformar estatutos?



Gasolinazo mañana



Desde mañana el impacto directo al precio de las gasolinas y diésel, y todos sabemos que esto de inmediato pega en el precio y tarifa de bienes y servicios, todo sube de precio, y una vez más queda demostrado el fracaso total de la política financiera y económica de Andrés Manuel López Obrador con todo y su pesada artillería de mentiras, dicen las fracciones opositoras.



Dice la oposición que AMLO presume de regalar 100 millones de dólares a Honduras y El Salvador o sea dispone del dinero que aportan los sufridos contribuyentes mexicanos para regalarlo a esa gente, y en lugar de pelear por México y los mexicanos está agarrado del chongo con Bolivia por Evo Morales que no es ningún perseguido político, sino considerado delincuente en ese país.



Añaden que defiende López Obrador, al Chapito Guzmán, a la Gordillo, a Richard Salinas que es dueño de TV Azteca, a los banqueros, a los hondureños, a los Moreira, etc, etc, y ahora no haya que inventar para decir que no hay gasolinazo, sino que únicamente una actualización. Igual que los sexenios priistas que decían que no había aumentos, sino únicamente un “desliz”.



Ya solo recuerdos



De los disturbios registrados el pasado 16 de octubre en la Sección 288 entre camaradas y rivales de Napoleón Gómez Urrutia, el periódico Excelsior consignó lo siguiente; trabajadores adheridos al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, afines a Napoleón Gómez Urrutia, tomaron las instalaciones de forma violenta de la Sección 288 del Sindicato Democrático Minero, en el municipio de Monclova, Coahuila.



Alrededor de 50 personas del Sindicato Nacional Minero se armaron con piedras y palos e ingresaron a las instalaciones de la sección 288 por la fuerza, para retomar una asamblea que quedó pendiente desde el 5 de septiembre del 2008, cuando resolvían juicios y órdenes de aprehensión que enfrentaba el líder nacional Napoleón Gómez por el supuesto robo de 55 millones de dólares



HASTA MAÑANA