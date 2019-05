19 Mayo 2019 03:10:00

#BLINDADO

LA CAPITAL DEL ACERO, MONCLOVA, amaneció desde el sábado prácticamente blindada, se establecieron tres puntos de control en la carretera 57 al norte, caseta SOFIMAR., carretera a Candela y límites de Monclova-Castaños, en coordinación con la Policía Militar, el 105 Batallón y Policía Preventiva de Monclova.



MONCLOVA ES UNA CIUDAD SEGURA en un Estado de los más seguros en todo México, pero hechos delictivos en otras entidades obligan a prevenir que migren esos problemas a nuestra región.



EL GOBERNADOR MIGUEL ÁNGEL RIQUELME y el presidente municipal Alfredo Paredes, han estrechado lazos en beneficio de los ciudadanos, en seguridad social, pública y obra pública.



ES DEL CONOCIMIENTO GENERAL LA lucha de varios grupos criminales peleando territorios a lo largo y ancho del país, y como nuestro Estado está en una zona muy atractiva por ser frontera, es un “manjar”.



AFORTUNADAMENTE, LOS GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPAL no han permitido que se filtre a nuestra ciudad o Estado ninguna banda delictiva.



LA POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA de seguridad, que ha llevado el gobernador Miguel Ángel Riquelme, ha sido positiva; en Coahuila ningún delincuente echará raíces.



LA DIPUTADA JOSEFINA WILLIAMSON, MIEMBRO de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado de Coahuila, tomó nota sobre la gran cantidad de propiedades que ofrecen servicios turísticos de forma ilegal.



¿POR QUÉ ILEGAL? PUES, SI no pagan impuestos y servicios, son ilegales así de sencillo.



SE ESTIMA QUE EN COAHUILA la evasión de impuestos estatales rebasa los 15 millones de pesos y municipal al menos 5 millones de pesos, impuesto sobre hospedaje, licencia de funcionamiento, ecología, uso de suelo y todas las licencias que se acumulen.



EL TEMA DEL HOSPEDAJE IRREGULAR ya no se trata sólo de competencia desleal, sino de la ilegalidad en que operan al no pagar impuestos.



QUIEN ANDA CON JUGUETE NUEVO es Agustín Ramos, director de Protección Civil y Bomberos, el gobernador Miguel Ángel Riquelme y el alcalde Alfredo paredes, inauguraron la segunda Estación de Bomberos.



ESTA SUBESTACIÓN, UBICADA EN LA AVENIDA Sidermex de la colonia Obrera Tercer Sector, lleva el nombre de Juan Lozano Carrizales, en honor a un miembro que ha puesto toda su vida al servicio de estos héroes.



LA SEGUNDA ESTACIÓN DE BOMBEROS permitirá optimizar el servicio, que dicho sea de paso es la primera y última línea de defensa social, para todo les llama uno; bien por ellos y por Agustín Ramos, por su compromiso y empeño.



BOCANADA DE AIRE FRESCO A la industria del acero y aluminio en México, fue nota nacional el que Estados Unidos eliminará los aranceles.



ESTADOS UNIDOS PUSO COMO CONDICIÓN el que México no permita la entrada de acero chino, ya que los asiáticos tienen a los norteamericanos agarrados de la garganta.



SEGÚN FORBES, EN 2017, LA deuda de Estados Unidos con China era de 1 mil 59 billones de dólares y si el rumor de que el oro que resguarda EU no garantiza su deuda externa, ya sabrán en qué lío están metidos.



A LARGO PLAZO, CHINA BUSCA que el Yuan sustituya al dólar estadounidense como moneda



GLOBAL, DE AHÍ QUE EL Gobierno de Donald Trump ha buscado tapar todo negocio de los asiáticos.



ESE BORRÓN DE ADEUDO ANTE CFE que dio López Obrador en Tabasco, muy criticado por otros estados que indican por qué sólo ellos, ya sabemos que de ahí es el Presidente.



PERO LA PREGUNTA ES SI será justificación suficiente, cuando se supone que gobierna para todos.



EL GOBERNAR PARA TODOS SE trata de eso, no se puede ser selectivo, al menos no en ese tema, acá en el norte pasamos las de Caín para pagar la luz y por más gritos que hagamos nadie nos pela, habrá que esperar un Presidente de la República de Coahuila.