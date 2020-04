21 Abril 2020 04:10:00

Blindaje en Piedras Negras

Poco falta para que en Piedras Negras las autoridades anticipen el cierre de los límites del municipio y no permitan la entrada ni salida de gente que se desplaza a asuntos sin importancia o no esenciales…



El secretario del Ayuntamiento, Santiago Elías Castro, ha anunciado la aplicación de la medida de que en los vehículos particulares solo se permitirá una persona cuando la unidad circule y en los filtros se cuestionará el motivo de su traslado y el porqué permanece en la calle y no quedarse en casa…



Esta medida ya se aplica, como otras de manera anticipada, para que los efectos de esta pandemia, en su segunda etapa sean menores a los de otras ciudades…



Piedras Negras y Coahuila en lo general y muchas instituciones en lo particular se han anticipado con medidas para que los efectos sean menos severos y sobre todo que haya menos contagios y menos enfermos críticos que atender y hasta ahora el resultado es bueno…



Por ello es que hay que hablar con los jóvenes integrantes de la familia, explicarles y también organizarse bien para los días venideros, dos o tres semanas claves en donde habrá que poner todos de nuestra parte para alcanzar este objetivo…





Llegan los apoyos a familias



Ayer en el DIF municipal, se pudieron observar caras de muchos jefes y jefas de familia preocupados, porque esta es ya la cuarta semana con suspensión de actividades y ellos en paro total y sin ingresos…



Son los primeros mil 100 beneficiarios que reciben la ayuda tanto económica como en especie, despensa y kits de limpieza más mil pesos en vales que de mucho ayudarán para solventar la compra de productos básicos para las siguientes semanas…



Hay muchos, miles de trabajadores de empresas y maquiladoras, que están a medio sueldo, algunos incluso con el 70% pero los que fueron ayer por los apoyos están sin ingresos…



La entrega la encabezó el alcalde Claudio Bres y el delegado de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, Guillermo Ruiz, que estuvieron atentos a los detalles y que todo se realizará en orden, claro siempre con el apoyo de la Guardia Nacional y con mucha paciencia en la entrega que fue ágil y bien organizada…



Esperemos que para el sector comercio, las micro, pequeñas y medianas empresas también llegue el respiro…





Falta blindaje médico en Monclova



Pues a pesar de todos los esfuerzos que la población realiza por indicaciones de las autoridades locales y del estado en Monclova, en verdad que en donde hace falta el blindaje es en el propio Seguro Social de ahí de la capital del acero…



No puede ser posible que con 12 pacientes intubados como se tenía el pasado viernes en el bloque B, el bloque que atiende a personas en distintas etapas de la enfermedad que trae de cabeza al mundo, se hayan quedado sin oxígeno, según nos comentaron los propios trabajadores de esa trascendental área del instituto…



Fue cerca de las 5:00 de la tarde y hasta las 19:30 horas, por más de dos horas que el bloque B del Hospital General de Zona 7 en su bloque B estuvo sin oxígeno y nadie dijo nada, solo quienes cubrían el turno se pusieron a trabajar en modo pánico para auxiliar a todos los pacientes intubados y hacerlo de forma manual…



Sin duda que algo falta en el hospital, que de manera interina dirige el doctor Víctor Manuel Hernández Barbachano, ponga más orden y sobre todo en el tema de mantenimiento que se supone en el caso del oxígeno se revisa cada media hora…



Ni qué decir que también ayer por la mañana se puso de nueva cuenta en estado de alerta, ahora el bloque A, donde se atiende a pacientes de enfermedades crónicas no relacionadas con Covid-19, porque uno de los pacientes dio positivo a esta enfermedad y fue trasladado al bloque B, es decir, se volvió a caer en un error grave que podría traer de nuevo una ola de contagios…





Acoso a médicos en San Buena



La que les dio una buena regañada y reprimenda a sus oficiales de Policía fue la alcaldesa Gladys Ayala Flores este fin de semana…



Y es que apenas el viernes y sábado la munícipe se había disculpado de la forma inadecuada en que una enfermera del turno de noche del IMSS 7, en el filtro de revisión que está en la entrada a San Buena fue obligada a regresarse a Monclova y no le permitieron ir a su casa en ese municipio, cuando para el sábado de nueva cuenta se repitió la historia con el doctor José Arturo Vera del hospital Pape, quien se puso enojadísimo, cuando los policías no le permitían ir a su casa en ese municipio y este evadió el filtro, ante eso, los municipales lo siguieron, detuvieron y esposaron…



Claro que la cosa no terminó ahí y el médico ya interpuso una queja ante Derechos Humanos por los excesos y la obstrucción…



Mientras los alcaldes reconocen la labor, su entrega y el riesgo que corren por la salud de todos, parece que la Policía tiene más miedo al contagio y ha generado eso una animadversión y hasta discriminación a los empleados de salud por toda esta pandemia y sus efectos…



Por lo pronto el caso ya lo tiene en sus manos la Comisión de los Derechos Humanos de Coahuila…