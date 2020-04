11 Abril 2020 03:10:00

Blindan Hércules

Buen día... En Hércules el alcalde de Sierra Mojada, Édgar Ramón Tavares Olivas puso mano dura a quienes pretendan ingresar o salir de esa comunidad enclavada en el extremo occidente de Coahuila a 354 kilómetros de Monclova justamente en la frontera con Chihuahua, y es que se trata de evitar contagios de coronavirus.



En esa población viven alrededor de 900 familias y la inmensa mayoría trabaja en la Unidad Hércules de Minera del Norte donde se obtiene el concentrado de mineral de fierro para la producción de pélet en la Siderúrgica 2 de Altos Hornos de México.



“Si usted decide salir de Hércules será bajo su propio riesgo porque en Coahuila y Chihuahua hay muchos casos detectados y otros que se desconocen, y por protección de quienes permaneceremos en Hércules, a su regreso será sometido a control médico riguroso junto a sus acompañantes”, dijo a los lugareños el edil a través de un mensaje.



En caso de detectarse en alguna persona el más mínimo indicio de contagio le será impedido el ingreso a Hércules, y de ingresar deberá someterse a diario a revisión médica al menos durante 14 días sea o no trabajador de la Unidad Hércules de Minera del Norte. Además se impedirá temporalmente el acceso a toda persona extraña al poblado cuya presencia no justifique.



Abusos policiales



Ven la tempestad y no se hincan, es el caso de agentes de Tránsito Municipal que pese a la notoria vapuleada economía local se dedican a inventar infracciones a automovilistas, y así lo dio a conocer el trabajador Alejandro Zacarías quien reprobó que el elemento vial César Velázquez le levantó una multa bajo argumento de que los cristales traseros de su vehículo están polarizados.



Se supone que el polarizado no debe estar en el cristal delantero o laterales delanteros pero no hay lío en el caso de los traseros, sin embargo, el agente vial aplicó la infracción pese a las adversidades de la inmensa mayoría de la población.



Dice el afectado Alejandro Zacarías que si la infracción hubiese sido por exceso de velocidad, consumir bebidas alcohólicas, pasarse una luz roja del semáforo entonces se justificaría la infracción con cargo y costo a su bolsillo, pero en este caso simplemente fue inventada, y seguramente ese uniformado adopta similar atropello contra cualquier automovilista.



1091 a casa



En las siderúrgicas y subsidiarias de Altos Hornos de México un total de mil 091 trabajadores son los que fueron enviados a casa a resguardarse al pertenecer al grupo de mayores de 60 años de edad, diabéticos o hipertensos, y tentativamente será hasta el 30 de abril, pero dependerá de las condiciones que existan para esa fecha, sin descartarse una ampliación, pero eso lo resolvería la Secretaría de Salud-.



Entregan cubrebocas



Por cierto, ayer representantes del Sindicato Democrático distribuyeron ayer en la Puerta 7 de la Siderúrgica 1 de Altos Hornos de México cubrebocas, guantes y otros enseres de protección a trabajadores de la Siderúrgica 1.



Los recursos de protección se entregaron entre 14:30 y 15:30 horas de ayer en la Puerta 7 de la Siderúrgica 1 de Altos Hornos de México entre quienes se disponían a ingresar a laborar y aquellos que salían tras terminar con su jornada de trabajo en la factoría.



Esa cantidad de 1091 trabajan en las minas de carbón, fierro, siderúrgicas y plantas lavadoras de carbón están enclavadas en las poblaciones de Nava, Palaú, Hércules, La Perla, Monclova, La Florida y Barroterán y que el personal enviado a casa estará en esas condiciones hasta el próximo 30 de abril con la posibilidad de una prórroga, pero entre más se cuide la población, más pronto será levantada la cuarentena.



Hasta mañana