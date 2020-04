23 Abril 2020 04:10:00

Bloque de gobernadores

¿En qué andan los gobernadores? Si algo preocupa en Palacio Nacional, nos aseguran, es la alianza de los gobernadores del noreste, a la que se estarían incorporando otros mandatarios, como el panista José Rosas Aispuro, de Durango; el perredista Silvano Aureoles, de Michoacán y, aunque un tanto más por su lado, Enrique Alfaro, de Jalisco, quien llegó al cargo con la bandera de Movimiento Ciudadano.



Los gobernadores se van a reunir este viernes en Monterrey con empresarios y además del mensaje de unidad que pretenden mandar, revisarán la situación actual de la economía, lo que está por venir y las opciones para la reactivación económica cuando todo esto pase.



De este encuentro además dependerá la organización que de aquí en adelante se pueda conformar como un gran bloque económico del país. La cosa se va a poner buena, porque al sumarse más gobernadores, la revisión del Pacto Fiscal comienza a tener sentido.





Todo listo



Por cierto, nos reportan que todo está listo para la reunión de este viernes entre los gobernadores de la Alianza del Noreste con empresarios de los tres estados. El encuentro será en Nuevo León y, como decimos, amenaza con ponerse bueno, pues a los gobernadores Miguel Ángel Riquelme Solís, Jaime Rodríguez Calderón y Francisco Javier García Cabeza de Vaca se podrían sumar sus colegas de Michoacán y Durango, respectivamente Silvano Aureoles Conejo y “el Güero” José Rosas Aispuro Torres, con lo cual habría de todas las manifestaciones políticas, es decir, PRI, PAN, PRD e independiente.



Como se lo dimos a conocer en Palacio Rosa, los gobernadores afinaron detalles durante un encuentro informal en Garza García, Nuevo León, donde se encuentran la casa y caballerizas del Bronco y en este encuentro estuvo el michoacano, quien se comprometió a regresar el viernes.





Esperando a Zoé



De seguro al director general del IMSS, Zoé Robledo, le salió algo más importante que atender la emergencia por la escalada de contagios entre pacientes y personal médico y por eso no estuvo este miércoles en la reunión del Subcomité de Salud para la Región Centro del estado, en donde se quedaron esperándolo, pero queda la promesa del mandamás en el Seguro Social de pisar base en la capital del acero este fin de semana o durante la próxima… o algún día de estos.



Pero mientras el chiapaneco anda en otra cosa, durante la reunión del subcomité en Monclova se vieron detalles importantes, como la probabilidad de que esta misma semana el Hospital General de Zona número 7, en donde empezó el brote de contagios, se convierta 100% a Hospital Covid.





Lo van a esperar



Quien sí estuvo en tierras cálidas fue el gobernador Riquelme. Aprovechó para supervisar el hospital móvil que el Gobierno del Estado compró y puso a disposición de las autoridades para atender el resto de los derechohabientes del IMSS, claro, si es que se logra el acuerdo con Robledo.



Pero en la Región Centro tienen claro que Zoé se está tardando en tomar la decisión y por más que las autoridades estatales empujan, el tiempo pasa y sigue en aumento el número de contagios y, lamentablemente, también el de decesos. Ojalá Zoé Robledo voltee la vista a Monclova y en los próximos días no solo tome la decisión, sino que también haga acto de presencia.





Ni parece norteño



Por cierto, el que debutó como delegado del IMSS en Coahuila, interino, pues llegó al cargo por mientras, entre tanto se resuelve la situación de salud de Leopoldo Santillán, quien dio positivo a Covid-19, fue Fernando López Gómez. Estuvo en Monclova durante la reunión del Subcomité Regional de Salud y con ello despejó las dudas respecto al supuesto temor de pisar aquellos terrenos, en donde el número de contagios aumenta un día sí y otro también, en buena medida por los errores y omisiones cometidos precisamente por funcionarios del Seguro Social.



Pero no crea que el tamaulipeco llegó a Monclova con actitud positiva; según esto tiene tablas, sobre todo luego de su incursión como activo de Morena en Tamaulipas, pero este miércoles dejó mucho qué desear, pues durante el encuentro con los reporteros se mantuvo, literalmente, escondido a espaldas del Gobernador, quien una vez más salió a dar la cara por el IMSS, pues su representante no quiso asomar la cabeza. Ni parece norteño, le dijeron los de la prensa.





Investigan omisiones



Por cierto, veremos en qué termina la investigación que ordenó el paisano Javier Guerrero García para que la delegación en Coahuila aclare el ocultamiento de datos del número de contagios y de personas fallecidas por Covid-19.



De acuerdo con la Secretaría de Salud, de Roberto Bernal Gómez, el IMSS Coahuila no trae actualizadas las cifras, por lo menos no como debería, y esta semana los pillaron al omitir datos sobre por lo menos tres pacientes Covid que murieron y no los habían reportado.



El asunto no es menor y eso lo sabe el secretario general del Seguro Social, quien aseguró que la investigación está en marcha. Veremos.