03 Enero 2021 04:10:00

Bloque Saltillo

Ni con todos los esfuerzos que ha hecho Morena ante el Tribunal Electoral Federal por evitar la reelección de Manolo Jiménez en Saltillo, podrá detener al bloque priísta de la capital coahuilense, que ya trabaja con mucha unidad, siendo ésa una de sus grandes fortalezas.



Ayer Chema Fraustro presentó su renuncia a la Secretaría de Gobierno para estar en posición de competir por la alcaldía de Saltillo, puesto que fue tomado por el diputado federal Fernando de las Fuentes para fortalecer el bloque.



Los primeros priístas de Saltillo y Coahuila ya barajan los nombres de quienes irán por una diputación federal que sin duda robustecerán este equipo, en donde Manolo encabezará los esfuerzos para que Saltillo siga siendo un gran bastión para el PRI.





Pierde lucha contra COVID



El empresario automotriz y activo integrante de las filas en apoyo a la Diócesis de Piedras Negras, Mauricio Arredondo, perdió su lucha contra el coronavirus luego de 16 días de ser atendido en un hospital de la capital de Nuevo León…



Impulsor del Seminario de Piedras Negras así como de la Diócesis y de los patronatos para edificar proyectos de construcción importantes para la Iglesia católica, Arredondo sin duda que deja un gran pesar y consternación entre los feligreses y el propio obispo Alonso Garza Treviño…



Socio de Canaco en Piedras Negras y también en la Carbonífera, donde era propietario de las agencias de la marca automotriz Chevrolet en Múzquiz y Sabinas, Arredondo siempre se preocupó por el crecimiento de la Diócesis, de la formación de sacerdotes y de que esta institución católica contara con todo lo necesario para sus distintos apostolados…



También mucha consternación ha causado su muerte entre los amigos del grupo de los jueves entre los que se encuentran Jaime Guerrero, José Eduardo Ramón, Julián Rodríguez, Guayo González entre varios más, con quienes se reunía semana a semana para analizar temas católicos y de interés para la comunidad, además de revisar proyectos de beneficencia que este grupo impulsa de manera muy callada…





Paisanos saturan carreteras en retorno



Los paisanos que regresan a Estados Unidos saturaron este fin de semana carreteras de Coahuila…



Por su seguridad, vigilancia y buen sentido de respuesta de las corporaciones, los paisanos confían en Coahuila para retornar y no por Tamaulipas en donde de plano el tema de la seguridad sigue en la lona…



El reflejo de ese retorno se vio con largas, kilométricas filas en la carretera 57, en la autopista Premier y en el puente internacional dos, en donde se observa que los paisanos ya regresan para reincorporarse a las actividades laborales y escolares a partir de la siguiente semana…



El gobernador Miguel Ángel Riquelme ha sido claro en que la seguridad es prioritaria para nuestra entidad y así se refleja en esa confianza de los paisanos de retornar por esta zona…



Esperemos también que manejen con precaución para que no haya accidentes de consecuencias fatales y que el retorno sea con saldo blanco…





El Profe Noé en la Carbonífera



Cerca muy cerca, es como se mantiene el regidor y profesor Noé Gómez del diputado federal Lenin Pérez Rivera, hombre de todas sus confianzas el Profe se ha ganado a pulso ese trato que le da el diputado al ser uno de los que a capa y espada ha apoyado al legislador y se la juega hasta el final con UDC, mantienen comunicación permanente sobre el panorama tanto del Distrito I como de San Juan de Sabinas…



Sin lugar a dudas la dupla que han formado durante ya más de 6 años está próxima a rendir frutos para aquel municipio, siempre bajo la prudencia, mirada analítica, lealtad pero sobre todo humildad que el regidor mantiene…



Lenin Pérez lo sabe y ya trabajan en ello como lo hicieron en el 2018 para las próximas campañas al Congreso de la Unión, donde el actual diputado abanderará a la coalición de la 4T y que justamente en Nueva Rosita en 2018 el Profe Noé coordinó su campaña…



Tantito de humildad deberían aprender muchos del Profe Noé cuando hace unos días se le cuestionó si aspiraba a ser alcalde y su respuesta fue tajante “sí quiero, pero no son mis tiempos, antes necesito seguir preparándome”, lo que habla de lo centrado del funcionario, quien ha tejido fino y firme en Nueva Rosita.