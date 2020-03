12 Marzo 2020 05:10:00

Bloqueos en la 57 continuarán

Mientras el Gobierno federal está más pendiente del virus corona y del desplome de proyectos por los precios del petróleo, en Coahuila, los carboneros mantienen su plantón en Nava frente a las termoeléctricas de CFE, en donde ayer comenzaron estrategias para ser escuchados y atendidos en sus demandas….



Cerca de las 6 de la tarde se movilizaron los que mantienen el plantón para bloquear la carretera 57, causando por supuesto un caos tremendo para quienes en ese momento se desplazaban de la frontera de Coahuila al sur o de los Cinco Manantiales a la frontera y los reclamos de los afectados con el bloqueo no se hicieron esperar…



Los carboneros luego de unos minutos comprendieron el caos y las afectaciones y decidieron quitar el plantón, pero dejaron claro que hoy comenzarán de nuevo con otras estrategias en las cuales no duden que podrían complicarse e incluso obstruir las vías del ferrocarril…



En este movimiento el tesorero de la Canaco de Sabinas, Gregorio Garza, es quien encabeza, representa, pero son cinco alcaldes, tres diputados locales y uno federal los que respaldan, incluido Lenin Pérez Rivera, ahora diputado independiente…



El caos comenzará a surgir hasta que haya respuesta o un enfrentamiento entre trabajadores de CFE, los cuales por cierto muchos están parados, pues las plantas están trabajando al 30 por ciento de su capacidad…



Veremos y diremos hasta cuándo el Gobierno federal y la CFE escuchan a los norteños de la Carbonífera, los norteños de Coahuila…





Médicos para Piedras Negras



Luego de un esfuerzo en materia presupuestal, consensado con los del sindicato y directivos del IMSS, el alcalde Claudio Bres entregó buenos resultados del draft de médicos especialistas que ocurrió en la capital del país…



Fueron 28 los de bata blanca especializados que se contrataron de un total de 38 que se requerían para la plantilla de IMSS y otros hospitales de la localidad…



Beneficios que acordaron ofrecer entre el IMSS, empresas y municipio se logró crear una buena cartera de incentivos que convenció más el cabildeo y mostrarles lo que es la frontera de Coahuila…



Hay que reconocer este trabajo y que año con año se podrá incrementar esta labor con más empresas involucradas…



También la participación del subdelegado del IMSS en Piedras Negras, Roberto L. Reyes y los directores de las dos unidades del Seguro tanto la 79 como la 11 para que los jóvenes recién egresados de los hospitales escuelas del Seguro Social lograran convencerse…



Veremos y diremos cómo es que estos jóvenes se acoplan a la ciudad y también cómo se atiende la demanda de servicios médicos especialistas que se requieren en nuestra región…





Reconocimiento a mujeres de Acuña



Después de que comentamos en este espacio, el reconocimiento a 10 mujeres que participaron en una intervención quirúrgica el pasado fin en el hospital de Ciudad Acuña, nos informan que la noticia alegró y llenó de orgullo al secretario de Salud, el galeno Roberto Bernal, el cual hará llegar un reconocimiento a estas personas, la cuales dejaron todo y cumplieron su encomienda…



Se dice que el hospital de Acuña está inmerso en un cambio de actitud y en este proceso está participando activamente el jefe jurisdiccional, Guillermo Herrera, conocido como el mejor urólogo de Acuña…



Se cometa también que en fecha próxima, el galeno Bernal Gómez estará en Acuña y Piedras Negras, para dar una nueva supervisión al trabajo en salud, lo cual sin duda lo deja como uno de los secretarios que más al pendiente está de la zona fronteriza.





Desaparece el agua en Zaragoza



Muy preocupados están muchos habitantes de Zaragoza porque repentinamente desde hace ya muchas semanas, el agua de las acequias que en los solares pasaban y servían para refrescarse o para el riego de huertos familiares ha desaparecido…



Los habitantes culpan a la alcaldesa de que ha vendido esa agua y que esta se desvía para nogaleras privadas y de compañías que indebidamente se apropiaron de ella…



Ni qué decir que la alcaldesa Ángeles Flores ha recibido la queja y denuncia, pero ha hecho oídos sordos de las quejas y reclamos ya que ahora solo ve por sus intereses personales y no por los de la comunidad…