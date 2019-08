03 Agosto 2019 04:10:00

Boda en el gabinete municipal

DONDE SE PREPARAN CAMBIOS es en la coordinación norte de la Secretaría de Cultura de Coahuila pues el retorno de Carlos Flores Revueltas parece inminente acá a la zona norte del estado…



DICEN QUE ES CUESTIóN DE DÍAS para que ese cambio se dé y por ello es que ya se preparan algunos enroques y la salida de la actual encargada de dicha oficina…



APARENTEMENTE FLORES REVUELTAS SE ha visto con algunos problemas de salud que ya ha superado pero a pesar de ello ya no quiso seguir en el ajetreo que es vivir y trabajar en los temas culturales allá en Saltillo..



VEREMOS Y DIREMOS PUES SI este cambio se da para la próxima semana…



III

DONDE SE VISLUMBRA BODA es en el gabinete municipal, pues al parecer el cupido le ha pegado muy bien y por supuesto para bien a un funcionario de la administración de Piedras Negras…



NO PODEMOS AúN DECIRLES quien es el o la afortunada de esto, pero de que las cosas van excelentes y que podrían terminar incluso en el altar eso es muy probable…



POR LO PRONTO SE LE VE a esta persona contenta y con muchas más ganas de trabajar, mejor coordinado en su área y sobre todo que no se le escapa ningún tema a pesar de que su oficina es de las de mayor saturación en el manejo de asuntos municipales…



INCLUSO ESTA BODA PODRíA ser antes que una que se esperaba ya hubiese ocurrido en el gabinete del estado, pero que ya no tardan también en que se comiencen a enviar las invitaciones. Será?...



III

AYER PUDIMOS APRECIAR LA importancia de los operativos y la imprudencia de conductores norteamericanos con el accidente tan lamentable en que un ciudadano de Texas falleció al impactar su auto deportivo contra el Puente Fuerte cuando se desplazaba a más de 140 kilómetros por hora en un intento de escapar de las autoridades policiales…



EL INCIDENTE COMENZó en la colonia Guillén o Cumbres y de ahí se desplazo hasta el bulevar República y luego López portillo sin hacer caso a las órdenes de los oficiales que lo perseguían, luego de que el tipo lanzara de su auto en movimiento a una mujer…



LAMENTABLEMENTE EL SUJETO PERDíO el control de su auto y se estrelló en uno de los muros de la rampa de acceso del puente en su parte norte y por la velocidad y la fuerza del impacto perdió la vida…



ESTE NO ES EL PRIMER caso de accidentes brutales de ciudadanos norteamericanos, hace poco uno destrozó un semáforo en la zona centro; otro quedó en las sillas y mesas de un restaurante de hamburguesas y uno más escapó de la Policía desde el bulevar Carranza huyó hacia el puente dos ingresó a Eagle Pass y retornó por el puente uno en la madrugada sin que en ninguno de los casos hubiera sanciones, pues con ello parece que a los vecinos texanos no les importan las leyes del lado de Coahuila…



POR ESO ES QUE LA directora de Vialidad y Tránsito Marina Lozano quiere apretarle en el tema de las sanciones y pese a que por mes se realizan más de dos mil multas, los accidentes continúan…



III

HOY ESTARá MANUEL BARTLETT EN la Región Carbonífera, donde se esperan importantes anuncios para la región y sobre todo para los productores de carbón, tal y como lo anunció hace unos días el senador Armando Guadiana…



EL DIRECTOR DE LA PARAESTATAL antes de reunirse con productores y empresarios de la región minera de Coahuila, sostendrá un encuentro con los medios de comunicación en donde se espera que surjan algunas quejas que ya le tienen preparados contratistas, constructores y proveedores de las carboeléctricas de Nava quienes se han organizado para entregarle una serie de denuncias al funcionario para que frene el tráfico de influencias en las obras que se realizan en las dos plantas, las cuales son favorecidas para empresas subcontratadas que son las consentidas …



ESO ES PARTE DE UN investigación que ya se tiene en torno a ello y que podría dar resultados en las próximas semanas con sanciones para varios funcionarios de la CFE…

VEREMOS Y DIREMOS COMO ES que reacciona Bartlett ante estas denuncias…