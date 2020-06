19 Junio 2020 03:10:00

Boda en puerta

Buen día. ÖEn la futura boda entre AHMSA y Villacero se produjo ayer otro paso hacia adelante al informar la acerera local el proyecto a la Bolsa Mexicana de Valores, y ahí la acerera local informó que este tratado le permitirá resolver pasivos y capitalizarse con recursos frescos para asegurar su continuidad operativa a largo plazo, pero anunció suspensión temporal de pagos sin litigio judicial.



En concreto se prevé que soplen vientos agradables a mediano plazo para la economía local, nadie al momento sabe cuántas butacas tendrá Grupo Acerero del Norte en el Consejo de Administración de Altos Hornos de México, ni tampoco en el caso de Lámina y Placa Comercial, la subsidiaria de Grupo Villacero-



Con la participación de Grupo Villacero se garantiza la continuidad de las operaciones de Altos Hornos de México luego que la siderúrgica local estaba cascabeleando por motivos ya de sobra conocidos. No es venta de la empresa, sino que la firma regiomontana llega como refuerzo, como nuevo socio.



Pagos suspendidos



El emporio siderúrgico local mencionó que estarán suspendidos temporalmente los pagos programados con anterioridad al proyecto de asociación entre ambas firmas, y destacó que esto le permitirá mejorar la situación de flujos de las empresas, continuar sin cambios las operaciones productivas y ayudará a normalizar la relación con los proveedores de bienes y servicios.



La firma que preside el licenciado Alonso Ancira Elizondo y que dirige el ingeniero Luis Zamudio Miechielsen reiteró en los mercados financieros que en el marco de dicho proceso se suspenderán temporalmente las obligaciones de pago generadas con anterioridad a la declaración, lo que permitirá mejorar la situación de flujos de las empresas.



Qué vergüenza



Qué vergüenza que sea el largo brazo de la justicia de Estados Unidos y no México el que esté refundiendo en prisión a los delincuentes que hundieron a Coahuila desde 2011 con créditos ilegales para crear una mega deuda impagable y que originalmente era de 36 mil millones de pesos los cuales robaron y luego intentaron blanquearlo en otros países.



Ni las autoridades de Coahuila, ni el Gobierno Federal en los sexenios panista, priista y morenista, todos evaden la responsabilidad, pese a que la realidad es que se convirtieron en cómplices del mega atraco. Cuando le preguntaron a AMLO una ocasión en su circo mañanero, respecto a los Moreira dijo que no se vale politizar el tema, y tan tan.



César Santillán



El ingeniero César Santillán que labora en el Taller de Aceración BOF 2 de AHMSA es catapultado poco a poco por la organización política México Avante como viable aspirante a la Presidencia Municipal de Monclova, y luego que esto ha trascendido ha recibido, dicen, expresiones de respaldo a su proyecto a largo plazo, se trataría de una candidatura independiente cuando lleguen los tiempos.



Igual Fernando González por la misma plataforma México Avante y este por el proyecto de una curul en la Cámara de Diputados en las elecciones federales que más o menos se llevarán a cabo dentro de un año.-

¿Y los Moreira?



El caso es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó desde el miércoles que el ex gobernador interino de Coahuila, Jorge Torres López a quien le echaron el guante en 2019, se declaró culpable del delito de lavado de dinero, tal vez salga en libertad en el año 2040.



Torres quien relevó en el cargo a Humberto Moreira como trampolín para heredar el cargo a Rubén Moreira admitió haber realizado transacciones financieras EU para ocultar los sobornos que recibió a cambio de contratos de construcción de carreteras para el estado de Coahuila más lo que resulte, todavía falta mucho.



Hasta mañana