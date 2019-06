04 Junio 2019 04:05:00

Bolero

“¿Por qué se llama así a este ritmo musical? Mi respuesta es que se llama así porque sí. Muchos investigadores musicales se complican la vida tratando de averiguar el origen de la palabra con el que se conoce un ritmo determinado y buscan tanto, tratando de encontrar una explicación lógica, que no la encuentran. El bolero, como ritmo, es un aire musical esencialmente romántico, propio de latinoamérica, diferente por completo de su homólogo español, del que solamente conserva el nombre. El bolero surge en el tercio final del siglo 19 en la trova tradicional de Santiago de Cuba, considerando por los distintos investigadores musicales a Pepe Sánchez como el pionero de este estilo con el primer bolero del que se tiene documentación, Tristezas (1885, https://www.youtube.com/watch?v=57ToEy_jmm0 tocado por el cubano Enrique Chía, quien además de ser un afamado pianista tiene maestría y doctorado en metalurgia por Gorgia Tech y más de 40 patentes registradas). En el bolero tradicional es total la fusión de factores hispanos y afrocubanos y es a partir del siglo 19 cuando el bolero tradicional fue evolucionando, alternando o incluyendo dentro de la instrumentación tradicional al piano. La palabra bolero no solo define a un ritmo. Por ejemplo, en el lenguaje familiar de la confección, especialmente de prendas femeninas, se llama ‘boileros’ a unas arandelas que sobresalen en las blusas o en las faldas. En México se llama boleros a las personas que se dedican a lustrar el calzado. Los sitios donde se practica el deporte de los bolos, se les llama boleras. En España se le dice bolero a una persona mentirosa. Pero en ningún diccionario ni obras consultadas la definición de bolero hace alusión a un aire musical esencialmente romántico, propio de Latinoamérica. Saludos desde Tenerife. Cuba Azul”. https://www.youtube.com/watch?v=dIChZhN9UgU PEPE SÁNCHEZWikipedia: “José Viviano Sánchez Hechevarría (sic), 1856-1918, fue un músico, cantante y compositor cubano. Es reconocido como el padre de la trova y el creador del bolero. Sánchez fue originalmente un sastre, y luego el copropietario de una mina de cobre, y el representante en Santiago de Cuba de un fabricante de telas en Kingston, Jamaica. Se movió en círculos de clase media y alta en Santiago a pesar de ser un mulato; su trabajo como empresario y músico le trajo reconocimiento y aceptación. Pepe tenía cierta experiencia en teatro bufo, pero no tenía entrenamiento formal en música. Con un talento natural notable, compuso números en su cabeza y nunca los escribió. Como resultado, la mayoría de estos números se perdieron para siempre, aunque unas dos docenas más o menos sobreviven porque los amigos y discípulos los escribieron. Su primer bolero, Tristezas, todavía se recuerda hoy. También creó jingles publicitarios antes de que naciera la radio. Fue modelo y profesor de los grandes trovadores que lo siguieron. Otras obras destacadas son Pobre Artista, Rosa I, II y III, Cuando la Expresión de tu Canto, Cuba, Mi Patria Querida, Caridad, Esperanza, Naturaleza e Himno a Maceo.Hay una grabación moderna de su música: La música de Pepe Sánchez. Siboney LD – 315”.UN EJEMPLO DE FALSA BANDERA“Dąbrowski y Łobaczewski experimentaron este horror de primera mano. En septiembre de 1939, los nazis invadieron Polonia utilizando una operación de bandera falsa que se conoce como el Incidente de Gleiwitz.Esto formaba parte del proyecto más grande de las SS, Operación Himmler, cuyo objetivo era crear la ilusión de la agresión polaca como pretexto para la “represalia”. En otras palabras, los alemanes necesitaban una excusa plausible o una historia falsa para invadir el país. Los alemanes vestidos como polacos atacaron una estación de radio y emitieron propaganda antialemana además de asesinar a un simpatizante germano-silesiano de los polacos, Franciszek Honiok, y colocar su cuerpo en la escena. [10] Los nazis utilizaron estas operaciones para justificar la invasión, después de lo cual instituyeron un régimen de terror que causó la muerte de aproximadamente 6 millones de polacos”.