04 Junio 2020 04:10:00

Bomba de COVID en INM de Piedras Negras

Tal como se había considerado, las oficinas del Instituto Nacional de Migración en Piedras Negras son un punto de alerta de posibles casos y contagios de Covid-19, ante ello ayer antes del mediodía estalló una bomba en las oficinas de la dependencia federal en pleno puente internacional dos…



Y es que un oficial del INM resultó positivo a coronavirus por lo que fue enviado a su casa en aislamiento domiciliario en Nava, de donde es originario, pero mientras tanto la incertidumbre y preocupación surgió en la dependencia del INM…



El elemento contagiado es de operación, se sube a los vehículos, deambula por las oficinas y atiende a los detenidos, asiste al aeropuerto y por ello es que deberá de hacerse un cerco sanitario amplio…



Veremos cómo es que el general en retiro José de Jesús Barajas atiende la situación pero sobre todo cómo protege a sus colaboradores para evitar que se genere un brote en el puente internacional, en donde también confluyen elementos de la Aduana, de la Sedena y de Guardia Nacional…



El caso preocupa, también por el hecho de que no han detectado de dónde proviene el contagio de este oficial federal, aunque consideran que podría ser por el tema de los operativos para detención de migrantes indocumentados…



Preocupado Victoriano Valdés en Eagle Pass



Eagle Pass-Maverick viven un fenómeno preocupante en materia de salud con la pandemia, pues resulta que del total de casos que registran, 129 hasta ayer, el 75 por ciento se mantienen enfermos, bajo atención o aislados, pero no avanzan en la recuperación…



Ayer en el informe de resultados el alcalde Luis Sifuentes y el encargado de Salud, Victoriano Valdés, señalaron que a los pacientes aún con la enfermedad ya se les ha practicado una segunda prueba y se mantienen positivos, lo que sin duda debe preocupar…



La cantidad de enfermos es de 129, el doble que Piedras Negras, pero nuestros vecinos tienen menos de la mitad de la población, lo que habla del ritmo de contagios y de que los eaglepasseños no hacen caso a quedarse en casa, evitar la movilidad y así cortar la propagación de la enfermedad…



Peor aún el asunto, porque Eagle Pass-Maverick no refleja su realidad en cuanto a fallecimientos, pues por la carencia de instalaciones médicas adecuadas, cuando los enfermos entran en situación crítica los envían a San Antonio, Texas, donde se registran más de dos mil 500 casos ya, y si fallecen la estadística es para esa ciudad y no para la frontera.

Así es que difícil, muy difícil la situación por la pandemia en Eagle Pass-Maverick…



Prepara INDEX nivel de impacto de COVID



Donde ya se trabaja en la evaluación precisa de los efectos del Covid-19 es en el sector maquilador de Piedras Negras que preside Blanca Tavares, agrupados en el Index, Asociación de empresas de la Industria de Exportación, ya que en muchas de estos socios que agrupan a 37 firmas y más de 35 mil empleos, existe preocupación ante la incertidumbre laboral…



Por ello el Index comenzó ya el análisis mediante la recopilación de datos precisos en cada socio para ver cuál es la nueva realidad en materia de empleo y hacia dónde avanza el sector maquilador…



Sobre este tema ha sido claro el dirigente Leocadio Hernández, de la CTM, que la cosa viene difícil y seguirá así por varios meses y tal vez hasta el próximo año…



No se trata solo de que vayan a paro técnico, esa medida la pueden usar seis meses y ya, luego de eso continuarán los despidos si la industria automotriz y de transformación no se reactiva…



Micare y los proveedores



Otros que viven una doble crisis son los proveedores de AHMSA-Micare en la Región Norte, donde de forma constante gestionan hasta con los de mero arriba para ver si les activan los pagos, algo que se ve más que difícil…



Y es que resulta que de la misma forma que a los transportistas de carbón les adeudan dos meses de fletes, así tienen a otros negocios de Piedras Negras y Cinco Manantiales que junto con este atraso traen a cuestas una pandemia de tres meses de inactividad y por ello tienen una asfixia de flujo de efectivo que a varios los tiene a punto del cierre…



No duden que Canaco que preside Carlos González a nivel local incluso podría interceder para ver qué se puede hacer en beneficio de algo de oxígeno financiero para sus socios que son proveedores de Micare…



Se jubila Juez Penal



Tras laborar en el Poder Judicial más de 35 años como juez Penal del sistema tradicional, esta semana ha concluido su labor y se jubilará el abogado Paúl Iracheta…



Un personaje de trabajo intenso y siempre apegado en la vigilancia de la aplicación de las leyes, Iracheta fue un juzgador imparcial que siempre se enfocó de manera profesional en resolver los conflictos y casos que se le presentaron en el tribunal a su cargo, pero además con un amplio conocimiento del Derecho…



Luego de más de tres décadas de trabajo y ante el cierre de los juzgados tradicionales, tanto en Piedras Negras como en Torreón, Paúl Iracheta concluye su trabajo y se jubila…



Por cierto, en esta semana o la próxima se podrían dar una serie de enroques y cambios en el Poder Judicial en esta zona norte, lo que provocará la llegada de un viejo conocido a Piedras Negras, en el edificio del Palacio de Justicia…