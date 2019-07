29 Julio 2019 04:10:00

Bono a escondidas en la 4T

A escondidas, en sesión de Cabildo a puerta cerrada el 17 de julio y con extremo cuidado para que la información no trascendiera, el Alcalde de Matamoros, Horacio Piña Ávila, quien llegó al cargo postulado por Morena, y la totalidad de los regidores y síndicos se autorizaron un bono económico extra equivalente a una quincena de sueldo.



El argumento fue que han tenido mucho trabajo y merecen ser recompensados… La nueva mordida al presupuesto también alcanzó para los titulares de la Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería y Contraloría Municipal.





¿Y la austeridad republicana, apá?



¿Y las máximas de la 4T, como la austeridad republicana y aquello de no más pueblo pobre y Gobierno rico? Simples palabras. Al menos en Matamoros es letra muerta y la autorización del bono extra sueldo para funcionarios municipales de primer nivel lo evidencia.



Por cierto, la propuesta fue del Alcalde y el Cabildo la aprobó por unanimidad; nunca antes se habían puesto de acuerdo en algo los regidores y síndicos de Morena, PRI y PAN en Matamoros, hasta que les convino a todos. ¿Los dirigentes Jesús de León Tello, del PAN, y Rodrigo Fuentes Ávila, del PRI, estarán enterados de lo que hicieron sus representantes? Finalmente son oposición.





Equivocó la estrategia



¿Por qué la propuesta del Instituto Electoral de Coahuila para aplicar el voto electrónico a partir de las elecciones del próximo año no tuvo eco? Según los enterados, no fue cuestión de dinero, como se supone en redes sociales, sino por una cuestión de forma, que finalmente en política significa el fondo.



La encargada de cabildear la iniciativa fue la consejera presidenta del IEC, Gabriela de León Farías, pero equivocó la estrategia. Antes de presentar el proyecto en el primer piso de Palacio de Gobierno, nos aseguran, acudió al Palacio de Coss, en concreto a la Junta de Gobierno que preside el panista Marcelo Torres Cofiño.



Quiso pavimentar el terreno, pero lo hizo al revés y finalmente los legisladores ni siquiera voltearon a ver su iniciativa… El proyecto no es malo, pero la manera de plantearlo resultó pésima.







En campaña



Quienes reaparecieron juntos fueron el superdelegado Reyes Flores Hurtado y el senador Armando Guadiana Tijerina. Fue en Múzquiz, y como en política las coincidencias no existen, se trató de un evento programado.



Guadiana anda en campaña y aprovecha los informes en plazas públicas para presumir logros legislativos de la cuarta transformación, y justo cuando andaba en eso en aquel municipio de la Región Carbonífera, apareció el funcionario federal.



Reyes Flores acomodó agenda por allá para la entrega de programas sociales y de paso para echarle porras a Guadiana durante su encuentro con los ciudadanos… Los malpensados dirán que la 4T y Morena hacen campaña tomados de la mano, pero después de todo, lo de Guadiana y Reyes fue en domingo, así es que se vale.







Para Televisa Deportes



El que pondrá pausa en su tarea como titular de la Administración Fiscal General del Estado es Javier Díaz González. Resulta que el también excandidato a diputado local renovó contrato con TUDN, antes Televisa Deportes Network (TDN), para narrar las pruebas de natación en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.



Como se sabe, el saltillense le sabe a esa disciplina deportiva; representó a México en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y Atenas 2004. Desde 2012 es comentarista deportivo eventual en la cadena de Emilio Azcárraga. En los Panamericanos de Lima tendrá además una intervención en el resumen nocturno y al parecer su nuevo contrato se extendió hasta los próximos Juegos Olímpicos de Japón. En lo electoral no le ha ido bien, ¿pero qué tal como cronista deportivo?







Se quedó corta



Con la cancelación del registro del partido Emiliano Zapata, la Tierra y su Producto, del dirigente campesino José Luis López Cepeda, “la Chiquillada” quedó corta y se limita a los partidos Unidad Democrática, en donde Evaristo Lenin Pérez se mantiene como quien toma las decisiones; el de la Revolución Coahuilense, del experredista Abundio Ramírez Vázquez y Unidos, de Rubén Humberto Moreira Guerrero.



Lo anterior, siempre y cuando ahí queden las impugnaciones de Morena, de José Guadalupe Céspedes Casas y Acción Nacional, de Jesús de León Tello para tratar de bajar a estos dos últimos organismos, a los cuales identifica como satélites del PRI.



Por lo pronto, Rubén Humberto celebró a lo grande el fallo del Tribunal Electoral local que, al menos por ahora, dejó con vida a su partido.







Festejó en Saltillo



El que también festejó, pero en familia, fue precisamente Humberto Moreira Valdés. El exgobernador, exdirigente nacional del PRI y excandidato a diputado local por el desa-parecido Partido Joven, se reunió con sus hijos en su casa de la colonia Lomas de Lourdes con motivo de su cumpleaños 53.



Al profe se le vio jovial; hasta en camiseta sin mangas apareció en una fotografía al lado de sus hijos Rubén Humberto, Alba y Joaquín Felipe.