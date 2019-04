24 Abril 2019 04:10:00

Boom económico y cruces fronterizos en PN

BUENO EL CONSEJO DEL presidente de la Canaco, el abogado Carlos González, con el tema de la importante derrama económica que dejarán las utilidades de las empresas de todos los sectores en Piedras Negras…



SON MÁS DE 350 MILLONES DE PESOS que se pagarán, tan solo Rassini y Constellation pagarán más que el sector maquilador, más muchas empresas de otros sectores como el comercial e industrias específicas…



TAMBIÉN ACONSEJAR A LOS COMERCIANTES en el sentido de que se aproveche la derrama para ofrecer ofertas, mejores productos y sobre todo que los compradores gasten de forma inteligente en mejora de su nivel de vida el pago de utilidades…



HACER DOS O MÁS horas en la fila hacia Eagle Pass es una pérdida de tiempo monumental y eso ha afectado a ambos lados de la frontera, por ello es que se necesita hacer conciencia a la población mediante las campañas de Canaco, para que se gasten del lado de Piedras Negras el dinero generado en las empresas de Piedras Negras…



III

HOY SE CUMPLEN 12 AÑOS DE que la naturaleza de nueva cuenta puso a prueba a Piedras Negras y en especial al sector Villa de Fuente…



POCOS MINUTOS BASTARON PARA QUE una serie de tornados que se formaron en sector Acoros y hasta Villa de Fuente pasando por el fraccionamiento Deportivo y otros sectores, causara destrucción y cobrara al menos 11 vidas entre Eagle Pass y Piedras Negras…



UNO DE LOS TORNADOS, EL DE mayor duración, se formó en una zona despoblada frente a la empresa ferretera Dekor en el bulevar López Portillo y de ahí se desplazó por el fraccionamiento Deportivo, donde lanzó objetos, autos y destruyó viviendas, después cruzó el río Escondido y se introdujo por la parte central de Villa de Fuente, donde impactó cientos de viviendas y la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús…



OTROS DOS TORNADOS SE formaron en el parque industrial al sur, frente al entronque y otros más en el sector Eagle Pass, al sur…



HOY SE CUMPLEN 12 AÑOS de ese fenómeno y la gente lo recuerda, hasta el clima es muy parecido a aquellas fechas, tiempos de gobierno de Jesús Mario Flores a nivel local, quienes enfrentaron toda la presión para la más pronta reconstrucción y vuelta a la normalidad…



III

QUIENES YA HICIERON SUS REMIENDOS en los daños que causaron en la casa parroquial de la iglesia de Villa de Fuente, son los encargados de construir una sucursal de Farmacias Guadalajara…



CON UNA ACTITUD IRRESPONSABLE los albañiles y trabajadores derrumbaron columnas de concreto y paredes de locales comerciales, sin tomar en cuenta que estaba contigua otra edificación, esa que es la casa parroquial y le perforaron una pared de la sala, otra en la cocina, una recámara y los baños, sin que nadie les dijera nada por usar un rotomartillo habilitado en una retroexcavadora…



TRAS EL RECLAMO DEL PADRE Renovato fueron y pusieron unos parchecitos de casetón o hielo seco y ya, pero de eso a los daños que pudieron causar de forma estructural, la constructora encargada no recibió ningún tipo de apercibimiento…



OJALÁ Y QUE LA FARMACIA no se les venga abajo, porque si así de frágil sin tomar en cuenta aspectos básicos derrumban los locales que ahí estaban, ya imagino la poca supervisión de los encargados para la obra en sí del galerón que albergará la Farmacia Guadalajara…



III

MUY ACTIVOS ESTUVIERON EN estos días con las brigadas municipales en distintos sectores con un excelente resultado…



EN LAS BRIGADAS DESTACAN PERSONAJES que conectan muy bien con la población y que sobre todo se ve que les gusta el servicio público…



CASO ESPECÍFICO DE LA directora de Bienestar del municipio, la abogada Mirtala Barrera y del responsable de Urbanismo y Obras Públicas, Chemo Elizondo, a quienes no hay que perderles la huella…



LA DIRECTORA DE BIENESTAR sin duda que ha desplegado todo su equipo y capacidades para que los programas tengan el mejor efecto posible en el nivel de vida de la gente, y por ello es que destaca en su trabajo, que se refleja también con el carisma con la población, principalmente los jóvenes y los niños…