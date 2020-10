31 Octubre 2020 03:10:00

Borroso monitor

Buen día .Termina la semana, termina el mes, y a este negrísimo 2020 únicamente le restan 61 días, y en diversos círculos se prevé que el resto del año será crucial para destrabar el futuro de Altos Hornos de México la firma monclovense que preside Alonso Ancira y que dirige Luis Zamudio, aunque con un monitor que afirma la comunidad se mira borroso.



Enormes desafíos y compromisos porque antes de 5 semanas tendrá que tener listo el recurso estimado en casi mil millones de pesos equivalentes a 50 millones de dólares para pagar a empleados y trabajadores sindicalizados ahorro, aguinaldo y otras prestaciones y remuneraciones de fin de año.



Esa bolsa no es únicamente para los trabajadores de las plantas siderúrgicas sino también de las minas de carbón y fierro, además también el asunto de los finiquitos a ex trabajadores que salieron bajo el esquema de retiro voluntario, o por cierre de minas y plantas lavadoras de carbón, o sea mucha salida de lana y pocos ingresos.



Año terrorífico



En pleno Halloween causan terror las expresiones de las cámaras empresariales que afirman que AHMSA está intubada, que se acerca el desenlace, pero esa versión únicamente la conocen los accionistas de la empresa, que como es del dominio generalizado desde el pasado mes de junio firmaron un proyecto de convenio con Grupo Villacero para la posible asociación.



No hay información porque todo se maneja en sigilo, en secrecía, y más o menos en los primeros días de diciembre habría noticias o antes, la sinergia no es fácil porque Lámina y Placa Comercial de Villacero en caso de entrarle primero tendría que obtener financiamiento de la comunidad financiera.



Todas las siderúrgicas del mundo necesitan apalancamiento para capital de trabajo que es la cantidad necesaria de recursos para realizar operaciones con normalidad, pero en pleno Halloween los comentarios causan escalofrío.



Lopitoz no se cansa con sus puntadas de mofa y burla y es que afirmó ayer que México es feliz porque la economía está repuntando como fregadazo, o sea como los disparos de Julio Urías al pentágono, ya ni la burla perdona.



El primer domingo de junio habrá elecciones para renovar la Cámara de Diputados y lo que quiere con su populismo y mentiras es aplastar con sus candidatos porque si la oposición lo llega a derrotar se desinfla Chucky, le acabarían su gritería y su juguetito de hacer con México irresponsablemente lo que se le pega la gana.



Murió Rosendo Burciaga



Considerado de los primeros panistas de Monclova sino es que el primero, ayer falleció don Rosendo Humberto Burciaga Saucedo quien fue aguerrido opositor en la década de los setentas y en 1978 al lado de Carlos Páez ganaron las elecciones municipales que le permitió llegar a regidor en el periodo 1979-1981.



El deceso por enfermedad de Rosendo Humberto sucedió a 2 meses y 1 semana de la muerte de Carlos Páez Falcón quien dejó de existir la madrugada del 24 de agosto, de tal forma que tienen luto en la sede local de Acción Nacional. Vasto historial en aquellos duros tiempos donde participar en la oposición era riesgoso sobre todo con los entonces gobernadores Óscar Flores Tapia y José de las Fuentes, descanse en paz.



Con la siderúrgica monclovense ensombrecida por incertidumbre, fuentes sindicales señalan que se mira la desesperación en altos directivos de Altos Hornos de México porque no hay billete, en momentos en que a los trabajadores adheridos a las diversas secciones mineras lo que les interesa es la certeza de la fuente de empleo, mientras tanto, la neblina financiera provoca que no se mire claro.



