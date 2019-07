18 Julio 2019 04:10:00

Bres en CDMX con AMLO

AL QUE SI SE VE que le pegó la austeridad republicana del Gobierno federal es al cónsul de México en Eagle Pass, Ismael Navejas…



Y ES QUE DESDE el año pasado ya se comenzaron a ir de este consulado, ya sea por cumplir con edad y antigüedad laboral para iniciar proceso de jubilación o por cambio de adscripción dentro de la misma Secretaría de un buen número de empleados de la oficina en esta frontera texana.



ADEMáS DEL CóNSUL alternó que ya se había retirado desde noviembre y que no lo han sustituido hasta el momento, ahora ya le llegó su cambio a Ernesto Barajas, quien es el encargado de protección consular en Eagle Pass.



EL SE VA A la ciudad de Little Rock en el estado de Arkansas luego de poco más de tres años de colaborar en esta frontera.



EN EL CONSULADO MEXICANO EN esta frontera además están vacantes la asistente del encargado de Protección Consular, el gerente administrativo y otra persona que debe estar a cargo de la oficina de Enlace.



TOTAL PARECE QUE EL único que tiene el puesto seguro es el intendente del Consulado, porque de ahí en fuera hay muchas vacantes sin cubrir. Ya hasta dicen que pareciera que el cónsul Navejas lo ven por las noches de vigilante en el edificio de ahí de la calle Garrison.



III



EL PRóXIMO LUNES EN Palacio Nacional estará de visita en la CDMX el alcalde de Piedras Negras, Claudio Bres, en el evento en donde el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentará el paquete de obras para 16 ciudades, 10 de ellas fronterizas y el resto turísticas, donde se invertirán casi cinco mil millones de pesos en proyectos de gran impacto social y de bienestar para la población.



EN EL CASO DE Piedras Negras, donde se incluyen una buena cantidad de obras y recursos, ya algunas de las que se presentarán están en licitación y pronto podrían arrancar e incluso en el caso del Centro para la Atención y el Desarrollo Infantil, CADI, ya está el constructor ganador de la obra en la visita al terreno.



LOS PROYECTOS SON DE TODO tipo: Deportivos, de educación, de salud y de infraestructura urbana que van a provocar un incremento importante en la calidad de vida de la población.



SERá PUES PIEDRAS NEGRAS referente el próximo lunes en el evento allá en Palacio Nacional y en un descuido, no lo duden, podría ser una excelente plataforma política.



III



UN GRAN EQUIPAMIENTO ENTREGó ayer el gobernador en Saltillo para mantener el compromiso en el tema de la seguridad en Coahuila.



UN CONJUNTO DE VEHíCULOS blindados que servirán de manera importante para el combate a los grupos delincuenciales y sobre todo para mantener la tranquilidad en el estado y en especial en la región sureste.



LA INVERSIóN ES IMPORTANTE, millonaria y sobre todo el convencimiento de que no se dará ni un paso atrás en este tema de la seguridad y la tranquilidad de los coahuilenses.



EL GOBERNADOR SE HA PREOCUPADO y ocupado de este tema y prueba de ello es también todo el apoyo que ha recibido y la inversión destinada a los cuarteles militares que hay en Piedras Negras, Torreón y la región centro en donde se ha fortalecido el esquema de respuesta a las situaciones que se presentan.



SI A ESO LE AGREGAMOS la reciente firma del convenio de colaboración con Tamaulipas y Nuevo León, es decir, el tomar en cuenta apoyar en programas regionales para evitar la contaminación de la inseguridad provocada por un efecto cucaracha o que se quieran refugiar en nuestro estado para delinquir en los vecinos o viceversa, vemos que la medida está completa.



III



POR LA CANACO ESTUVO el delegado de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, Memo Ruiz Guerra, quien dialogó largo y tendido con los empresarios asociados en dicha cámara empresarial.



LA INTENCIóN DE RUIZ GUERRA fue el invitarlos a registrarse como empresas a la Mera Mera, una tarjeta que da beneficios y descuentos a una masa de 16 mil beneficiarios en Piedras Negras…



AHÍ ESTUVO EN REPRESENTACIóN de los comerciantes en la sede de esta cámara empresarial su presidente Carlos González y un buen número de socios y consejeros que escucharon atentos los beneficios de inscribirse como aportadores de descuentos y promociones que puedan obtener los inscritos en la Mera Mera.