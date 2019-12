11 Diciembre 2019 04:10:00

Bres y su Informe el 18 de diciembre

EL ALCALDE CLAUDIO BRES ha fijado ya la fecha para el informe de actividades del primer año de trabajo…



SERÁ EL PRÓXIMO 18 DE diciembre, en una semana más, tal como lo ha dicho y de una organización austera en la búsqueda de ahorros presupuestales que permitan disponer de recursos para el tema de la seguridad preventiva municipal…



BRES TENDRÁ MUCHO QUE informar si consideramos que gracias a la gestión anticipada allá en la Ciudad de México, la administración municipal ha dispuesto de mucho más presupuesto para obras, programas y proyectos…



SERÁ UN INFORME SIN DUDA de mucho avance en materia de obra pública, de seguridad y de acciones en beneficio del nivel de vida de la población…



PIEDRAS NEGRAS ES UNA ciudad fronteriza modelo, la mejor de la región Norte en frontera con Estados Unidos y las acciones que ha emprendido el alcalde Claudio Bres con apoyo estatal y federal, han servido para consolidar esa condición de ciudad de excelentes condiciones para vivir…



III

MÁS QUE DESESPERADO Y ESTRICTO para cumplir los tiempos de las obras de pavimentación que la ciudad tiene en distintos frentes, Chemo Elizondo, mandamás de Obras Públicas de Piedras Negras, se ha propuesto no quedar más con el alcalde y ante ello ha comenzado a analizar la propuesta de adquirir asfalto en Eagle Pass, Texas…



RESULTA QUE LOS PROVEEDORES de Coahuila le han quedado mal con las entregas o la demanda del municipio y de otros municipios regionales les ha provocado que no puedan atender a todos sus clientes…



ANTE ESO, “CHEMO” ELIZONDO HA buscado ya que este se abastezca desde Texas y así lo ha hecho ya…



SI VEMOS QUE EL MUNICIPIO trae muchos frentes de obras de pavimentación, veremos que es necesario que cumpla en los tiempos como ha ocurrido en avenidas como República, Industrial, Lázaro Cárdenas, Lázaro Benavides, la López Mateos y muchas más, eso se entiende…



Y SI VIENEN OTRAS obras que requerirán de este producto para vialidades también importantes, entonces es correcto que se haga ya este intento de proveer desde el otro lado del Bravo…



III

EL QUE VA EN CABALLO de hacienda sin contrincante para repetir en el cargo de sheriff en el condado de Maverick es Tom Schmerber, personaje que goza de mucha simpatía entre la población de Eagle Pass y la zona rural que comprende el condado y que parece que tendrá cuatro años más al frente de esta responsabilidad…



CON MUCHAS BUENAS RELACIONES con las autoridades del estado de Coahuila y con Piedras Negras, Schmerber es de los impulsores de que Texas done equipo policial, excepto armas, a la Fiscalía del Estado para que mejore las condiciones en las cuales enfrenta a la problemática como son los grupos delincuenciales que de otros estados en ocasiones pretenden meterse a territorio coahuilense…



DESCENDIENTE DE ALEMANES y de coahuilenses de allá de Esperanzas en el municipio de Múzquiz, Schmerber mantiene también una buena relación fronteriza, pues es un turista constante de Piedras Negras y la Carbonífera, donde gusta de visitar restaurantes, convivir con amigos de varios grupos y también de recorrer los Cinco Manantiales para turistear…



VEREMOS PUES QUé PROYECTOS ofrece el sheriff de Maverick para este nuevo período que iniciará en breve y que será su tercero para ser el responsable de la seguridad en esta movida frontera…



III

EL QUE COMPARECIó AYER ANTE el Congreso del Estado fue el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Francisco Saracho, cuya labora ha sido muy bien respaldada por el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís…



ENTRE LOS LOGROS QUE la dependencia ha alcanzado con la excelente aplicación de los programas, detalló Saracho a los legisladores, están aspectos como la obtención del primer lugar en cobertura de electrificación, según la CFE; también primer lugar en acceso a la seguridad social; segundo lugar con menor número de personas con carencia de calidad y espacios en la vivienda; segundo lugar con menor cantidad de personas que viven en hacinamiento y tercer lugar con menos personas en pobreza….



EL SECRETARIO SARACHO SE vio bien arropado por toda su gente al salir del Congreso y fue de los más destacados a la hora de detallar y responder a los cuestionamientos de los diputados locales…