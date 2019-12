30 Diciembre 2019 04:07:00

Brexit

“Los resultados de las elecciones generales en el Reino Unido son contundentes contra el Partido Laborista, que perdió 59 escaños en el Parlamento. Los conservadores ganaron 47 escaños extras, dejando a los laboristas con su peor desempeño desde 1935. Este ‘segundo referéndum’ sobre el Brexit presenta al primer ministro Boris Johnson con un claro apoyo para un Brexit sin acuerdo, mientras ofrece una rechazo punzante al bloque ‘Remain’ (los que quieren que la Gran Bretaña permanezca en la Unión Europea) centrado en Londres. También significa el probable final de la carrera de Jeremy Corbyn, porque a diferencia de los políticos estadounidenses, sus homólogos británicos al menos tienen la decencia de desaparecer después de que los votantes los rechazan”.Benefactor, no perniciosoEl CO2 es el gas de la vida, no de la muerte, como erróneamente dicen los patéticos partidarios del fraudulento “calentamiento global” (al que ahora los tramposos acomodaticios se han visto obligados a llamar “cambio climático”). O sea, el dióxido de carbono es un aliado, no un enemigo. De hecho, no puede haber vida (tal como hoy la conocemos) en ausencia de CO2. ¡Pero a esa bendición le llaman “contaminante” y le quieren poner un impuesto gordo (carbon tax)! ¿Pero sabes cuál es el elemento básico contaminante? ¡El oxígeno! Sí, ese mismo gas que se nos quiere presentar como benéfico. El mundo de cabeza, como en tantas otras cosas, puesto así por unos pocos científicos de verdad, muchos ingenuos de buen corazón y algunos charlatanes como Al Gore y Greta Thunberg. Ver Conferencia El Cambio Climático, por Manuel Toharia. https://www.youtube.com/watch?v=e6dXOLjh3J4 Manuel Toharia CortésWikipedia: “75 años, es un divulgador español de la ciencia. Actualmente ocupa el cargo de director científico del complejo Ciudad de las Artes y las Ciencias así como del Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, de Valencia. Con una formación eminentemente científica en su juventud (es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, especialidad de Física del cosmos), en 1969 Manuel Toharia empezó a ejercer de periodista, una de las múltiples facetas de su vida profesional. Desde 1970 a 1979 se encargó de la sección de ciencia del periódico Informaciones. Asimismo, desde 1970 hasta inicios de la década de 1980, fue una de las caras más populares de la televisión en España, concretamente como ‘hombre del tiempo’ en el Telediario de Televisión Española. Ha escrito decenas de libros divulgativos y participado en numerosos vídeos educativos”.El climaUno de los libros de Toharia es El clima: el calentamiento global y el futuro del planeta (2016): “Tsunamis, huracanes, inundaciones, deshielo... Nadie permanece ajeno a estos fenómenos, nadie niega que cada verano aprieta más el calor, aunque en la mayoría de los casos no sepamos a qué obedecen estos cambios. El autor responde con gran claridad a los interrogantes que suscitan estos misterios meteorológicos y nos ofrece una serie de útiles consejos para hacer frente al clima y a sus negativas consecuencias medioambientales. El cambio climático y los diferentes problemas medioambientales que amenazan la vida en la Tierra, es decir, las variaciones que todos observamos –de las olas de frío a los tsunamis, del agujero en la capa de ozono al CO2– son motivo de discusión tanto en foros públicos como entre los especialistas. Pero bajo estas ideas genéricas que todos manejamos se esconde, en realidad, un conjunto de tópicos, falsedades, ideas recibidas y muy poca información veraz. Este libro da cuenta de aquello que no aflora a la superficie de los medios de comunicación, y describe, con un lenguaje asequible lleno de ejemplos concretos, qué está pasando en realidad con el tiempo y cómo se avanza, sin pausa, hacia un futuro desolador”.OooooommmmmmRecuerda meditar cuanto puedas, cuando puedas. Excelente introducción a la meditación, y cómo entrar en paz y relajación: