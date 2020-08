30 Agosto 2020 03:10:00

Brincos en Morena

Los radicales de Morena hicieron su berrinche por la candidatura de Antonio Ballesteros Verduzco por el Distrito 05, les guste o no, es el elegido y formalmente hoy a las 9:30 formalizado su registro para ser el abanderado oficial.



Lo tachan de arribista y elitista, sus razones tendrán, pero ¿cuántos arribistas tienen hoy en la Cámara de Diputados y Senadores?



Peor aún, ¿cuántos legisladores incultos, sin preparación, ni oficio político, chapulines, que dan vergüenza y lástima?



De Toño Ballesteros se sabe es un profesionista, empresario, que si su condición económica le permite codearse con la élite y a otros no, no es su culpa.



Amigo de Armando Guadiana, el senador, digo, cada quién escoge sus amigos, sus padrinos o lo que sea, y júrenlo que toda la lista de candidatos fueron recomendados, a poco no lo saben, Morena no es distinto a otro partido.



Iván el cachondo



El funcionario de Cultura en el municipio que gobierna Manolo Salinas lo puso en el tiradero de fea manera, ciudadanos y colectivos demandan el cese inmediato de Iván Márquez Morales por cachondo y mala copa, amparado en la charola.



Varios años tiene de ser funcionario, Subsecretario de Promoción Cultural en el Gobierno, hoy director de Cultura en Saltillo y nadie niega que sepa hacer lo suyo, pero le ganó lo otro, y en un servidor público se nota más y no debiera tolerarse.



El chisme es grande en la Capital, en resumidas cuentas llegó ebrio a una fiesta sin ser invitado, le salió el otro yo, se puso cachondo, quiso dar órdenes e insultó a una chica.



Malo el cuento para Manolo Salinas, imagine que siendo Gobernador, la debilidad de Ivancito será su peor dolor de cabeza.



Turismo en acción



Hacía falta que la actividad turística de Coahuila entrara en el dinamismo de la nueva reapertura económica frente a la pandemia de Covid-19, “Coahuila 1000, Desert Rally 2020 se puso en marcha.



Estimaron una derrama económica superior a los 35 millones de pesos, favoreciendo a la industria hotelera y restaurantes.



Los que tuvieron que madrugarle para acompañar al gobernador Miguel Ángel Riquelme a dar el banderazo, fue la senadora Verónica Martínez y dicen hasta los alcaldes Alfredo Paredes y Julio Long estuvieron presentes.



Salen de Conago



La Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) sirve para dos cosas, para nada y para …nada, la salida de los que integran la Alianza Federalista está confirmada tras la decepción de la última reunión en San Luis Potosí.



Se irán por decena, los primeros en confirmar su salida son Jaime Rodríguez de Nuevo León, Miguel Riquelme de Coahuila, Silvano Aureoles de Michoacán, que insisten en que opere el Pacto Fiscal bajo otro esquema.



Dicen que el Presidente de la República es pura lengua, carga con todo el gabinete legal y empleados a las reuniones con mandatarios pero no resuelven nada de nada.



El 7 de septiembre, próxima semana, hay reunión de mandatarios, ahí se desligarán de la CONAGO y serán sólo Alianza Federalista.



De PES a PT



Y el “Arre” de Torreón dejó de ser PES supeditado a los intereses de Morena cambió de bando para romperle la mandarina al PRI en la Cámara de Diputados, ahora José Ángel Pérez es nuevo militante del Partido del Trabajo.



EL PRI perdió la oportunidad de control en la Cámara, no pudo lograr la mayoría, y el PT lo supera con 47 diputados federales entre ellos José Ángel.



Veremos si el año que entra le cumplen a Changel ser el candidato a la alcaldía de Torreón como se lo tienen prometido desde que se unió a Armando Guadiana en el proyecto de AMLO.