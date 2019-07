01 Julio 2019 04:10:00

Bronca en el Chavarría por subrogación de ISSSTE

FUERTE ESTÁ EL PROBLEMA SINDICAL en el Hospital General Salvador Chavarría, luego de que sin decir “agua va” les mandarán a partir de hoy la consulta de los beneficiarios del ISSSTE en Piedras Negras y la región Cinco Manantiales…



A PESAR DE QUE ES algo que se quiere realizar hace varios años pero por distintos motivos no se subrogó hacia el Chavarría el servicio de la clínica del ISSSTE cuando su eterna remodelación, ahora que se hará realidad a partir de hoy primero de julio, el personal del hospital ya se puso a temblar, no de miedo, sino de coraje…



RESULTA QUE HOY en punto de las 8 de la mañana habrá una reunión del personal base del hospital Chavarría ante la falta de información relacionado con el oficio de prestación de atención a pacientes del ISSSTE…



UNA VEZ QUE CONCLUYA LA REUNIÓN, dicen los enterados, se convocará al secretario general del sindicato para que les dé su apoyo o que defina su postura y si la cosa se pone complicada, se convocaría incluso a una asamblea sindical, en donde podría rodar la cabeza como líder de Alfredo Molano…



VEREMOS PUES CÓMO ES que arregla el problema el coordinador de la Jurisdicción Sanitaria Uno, Hermilo Rodríguez, más porque el personal del Chavarría no quiere trabajar, que por el hecho de que sea mucha chamba…



III



SOBRE ESTE TEMA DE la atención de derechohabientes del ISSSTE de manera temporal en el Hospital Chavarría, comentan en la oficina de José Luis Paz, directivo del hospital en remodelación, que lo malo será que comparen el servicio que se prestaba en el anterior hospital con el Chavarría, la que será enorme y que eso podría provocar que los derechohabientes del ISSSTE de Acuña, Cinco Manantiales, Guerrero e Hidalgo también pidan atención…



POR LO PRONTO ESTA subrogación del servicio no será por mucho tiempo, pues el médico Paz ya ha dicho que para noviembre o diciembre estará listo, ahora sí, la última etapa de la remodelación…



VEREMOS Y DIREMOS PORQUE esa obra tiene ya cinco años de retraso y no se ve para cuándo pueda estar terminada…



III



QUIEN ESTARÁ FUERA DE circulación unos días será el profe Noé Gómez, para atenderse de un problema de salud añejo que había postergado debido a sus ocupaciones y que fue inevitable que hiciera crisis este fin de semana…



EL PROFE TRAE UNA AGENDA muy cargada entre Nueva Rosita y Piedras Negras, sin mencionar que es convocado por cuestiones del magisterio en Saltillo , hace unos días su nombre fue encuestado al interior de su partido UDC y arrojó números positivos para el futuro proceso electoral entre otros de sus correligionarios, el Profe no ha declarado nada al respecto y sigue apoyando al alcalde Julio Long en todo el trabajo que tienen como edil, esperamos su pronta recuperación para que vuelva con las pilas recargadas…



III



LA RAPIÑA ESTÁ A toda velocidad en el lugar en donde ocurrió el desplome de la chimenea de la Villa de Agujita, pues los vecinos piensan que los ladrillos que quedaron expuestos por la caída de la enorme estructura les pueden ser útiles, porque son refractarios….



LA REALIDAD ES QUE SE TRATA de ladrillos que se utilizaron en la chimenea por décadas y que debido a ese uso hoy son fuentes de niveles elevados de contaminación por parte de materiales como azufre, torio, uranio, y óxido de carbono en cantidades peligrosas…



POR ELLO ES QUE no estaría de más que la gente de la bióloga Eglantina Canales se pusiera a trabajar en eliminar esa fuente de riesgo para los curiosos y habitantes cercanos, que pretenden hacer su horno con esos ladrillos…



EL DESPLOME DE LA CHIMENEA de Agujita ocurrió porque también hubo rapiña en materiales que sostenían sus bases y los cables tensores, pero ahora se trata de material que estaba contenido dentro de los hornos y eso es mucho más peligroso…



III



RAÚL VELA, DIRIGENTE DEL PRI en Piedras Negras, encabezó un contingente de funcionarios tricolores y militantes que viajó a Saltillo para manifestar su apoyo al la fórmula que encabezan Alejandro Moreno y Carolina Viggiano a la dirigencia del PRI nacional…



VELA CONVOCA AL PRIÍSMO para asistir a Saltillo, en donde aprovechó para dialogar con el dirigente del tricolor y avanzar en temas pendientes para la zona norte…