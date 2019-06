04 Junio 2019 04:10:00

Bronca panista, al Trife

A las 15:36 horas de este lunes, en el Tribunal Electoral de Coahuila firmaron de recibido la impugnación por el fallo que mantiene a Jesús de León Tello al frente de la dirigencia estatal del PAN. Tal vez para no dar pie a dudas sobre cuánto le interesa el tema, el documento lo entregó personalmente Mario Alberto Dávila Delgado, quien contendió con De León y sostiene la teoría del fraude electoral a gran escala.



El recurso se presentó ante el Tribunalito Electoral, de Sergio Díaz Rendón, pero por mero trámite, pues de ahí lo turnaron a la Sala Regional del Trife, con sede en Monterrey, que preside la magistrada Claudia Valle Aguilasocho, en donde los propios panistas aseguran que ahora sí viene lo bueno.



¿Amor al arte?



En el Instituto Nacional Electoral arrancaron semana con nombramientos. Los presumió con bombo y platillo el vocal ejecutivo de la Junta Local en Coahuila, José Luis López, pero como estamos en los tiempos de la cuarta transformación y en plena ‘austeridad republicana’, queda la duda de si los nombramientos implican sobre sueldos a escondidas o es puro amor al arte de los involucrados.



Resulta que desde el Estado de México llegó Elisa Robles Palacios para hacerse cargo de la Junta Distrital 04 en Saltillo; desde Coatzacoalcos, Veracruz vino Remmy Renovato Rivera, como jefe de Oficina de Seguimiento y Análisis en la Junta Distrital de Piedras Negras, y Adán Giovanni Laguna López está en ese mismo cargo, pero en la Junta Distrital 04 de Saltillo, cuando antes se desempeñó en la lejana Compostela, Nayarit.



Por cierto, ¿la idea no era adelgazar nóminas en organismos electorales? Sólo ayer, José Luis Vázquez sumó a ¡11 funcionarios de primer nivel!



Amagados por la 4T



Si algo impera en las delegaciones federales en Coahuila, es incertidumbre y quien le atiza al fuego es el superdelegado Reyes Flores Hurtado. Nos comentan que su simple presencia en oficinas públicas, espanta a más de cuatro. Es el caso de la Delegación de la Secretaría de Economía. A decenas de empleados de confianza, muchos de los cuales llegaron al cargo a través de examen de oposición, o por mecanismos del servicio civil de carrera con más de 15 años de trayectoria, de la noche a la mañana les pidieron la renuncia.



Por lo pronto este lunes se presentaron a trabajar y hasta llevaron notario público para dejar constancia. Por lo visto, para la 4T la vieja burocracia federal no es parte del pueblo sabio y bueno.



Casa llena



Casa llena habrá durante la Jornada de Monitoreo y Evaluación para el combate a la corrupción en Coahuila. Están confirmados personajes como Octavio Chávez Alzaga, director de ICMA Latinoamérica (Asociación Internacional de Administradores y Gerentes de Ciudades, o City Managers, por sus siglas en Inglés); Jimena Moreno González, secretaria general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y Lourdes Morales Canales, coordinadora de la Red por la Rendición de Cuentas.



Por lo local van a estar el gobernador Miguel Riquelme; el Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez; Marcelo Torres, líder del Congreso estatal; Miriam Cárdenas, presidenta del Tribunal Superior de Justicia; Ana Yuri Solís, del Consejo de Participación Ciudadana y Manuel Gil Navarro, secretario ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción. También, el titular de la Auditoría Superior del Estado, Armando Plata Sandoval, quien amarró un convenio de colaboración entre Coahuila y el CIDE para políticas en materia de combate a la corrupción. La cita es a las 9, en el DoubleTree.



Bandera de guerra



Por cierto, entre los confirmados a este mismo evento están los integrantes de la Comisión de Auditoría y Cuenta Pública en el Congreso Estatal. No es asunto menor, pues no hace mucho el coordinador del grupo, Juan Antonio García Villa, tocaba tambores de guerra en contra de la Auditoría Superior del Estado, y de su titular Armando Plata, por temas como las denuncias por casos tan sonados como las empresas fantasma y la megadeuda.



No crea que se guardaron los cañones y las tropas se replegaron. Dicen que hablando se entiende la gente y al parecer hay algo de eso en ese conflicto. Por lo pronto, el encuentro de hoy será buen gesto de las dos partes.



Encuentro en Cartagena



Como cuando te encuentras a paisanos en el viejo continente. El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, se reportó desde España y mandó fotos con alumnos de distintas facultades que estudian en Cartagena como parte de los proyectos de movilidad internacional de la máxima casa de estudios en la entidad.



El rector se reunió con Lorena Sosa Martínez, de la licenciatura en Administración de Empresas con Especialidad en Producción, en la Facultad de Ciencias de la Administración campus Torreón; David García Vargas, de Ingeniería en Sistemas Computacionales en Acuña, e Iván Arzamendi Barrera, de la maestría en Administración con acentuación en Nuevos Negocios, de la Facultad de Ciencias de la Administración en Saltillo.