18 Junio 2020 04:10:00

Brote de COVID en 5 Manantiales

Comenzaron a muestrearse en los Cinco Manantiales y los casos ya han surgido de personas que son portadoras y padecen el Covid-19, la cifra ha alcanzado ya en pocos días los 29 casos, lo que mantiene en alerta a los alcaldes de la región, principalmente a Nava, Morelos y Allende, que son los munícipes que sí se preocupan por sus habitantes…



Son casos como el de Morelos y también otros de Allende, relacionados con personas que laboran en Sabinas en la empresa Trinity y con ello ya se trabaja para evitar que se propaguen más los positivos a Covid-19…



Una familia completa en Morelos, también siete personas en Villa Unión relacionadas con esto de Trinity habla de que se requiere que haya más cuidado en el transporte de personal que recorre estos municipios por la mano de obra que ahí viaja…



Son muchos los casos y aunque se trata de situaciones más bajo control porque están asintomáticos y en sus domicilios, no por ello se pueden confiar los pacientes ni las autoridades de Salud…



Antero Alvarado de Allende y Xavo de Hoyos de Morelos están atentos y supervisan los transportes de personal y en el caso de Nava, con el abogado Sergio Velázquez, los casos son más de contagios provenientes de Eagle Pass con el constante ir y venir de residentes legales que tienen su trabajo allá pero que viven en territorio navense…





Bares y Cantinas, la prueba



Mucha es la presión que tienen los integrantes del Subcomité de Salud de la Región Norte que comprende 10 municipios, pues todos los sectores ya quieren entrar a la reactivación, pero eso no es posible…



Ayer en la reunión se decidió que bares y cantinas, podrán abrir a partir del próximo lunes 21 de junio…



Serán únicamente BARES y CANTINAS, no los antros, discotecas, zona de tolerancia, centros de baile, esos deberán aún esperar más tiempo, tal vez hasta mediados del próximo mes en función de cómo es que trabajen los resultados de contagios en estas semanas venideras…



Pero con el anuncio hecho por el secretario de Inclusión, Francisco Saracho, presidente de este subcomité, así como los anuncios de los alcaldes que encabeza Claudio Bres de Piedras Negras, se deberá de tener mucha vigilancia para que no haya excesos y por ello es que cada municipio citará a los dueños de los negocios para explicarles el protocolo, las reglas, horarios y sobre todo que deben firmar la carta compromiso…



Para el caso de Piedras Negras esta cita es el sábado a las 10 de la mañana en la Pirámide del Sol en la Plaza de las Culturas, a donde deberán acudir los 67 dueños de negocios registrados en el padrón y que generan unos 300 empleos directos, más muchos indirectos…



Buenas señales de empresas



Aunque no lo quieren decir, para no cantar victoria antes de tiempo, tanto en el sector maquilador como en la industria de transformación, han comenzado a recontratar personal y es así que eso se puede interpretar como un buen reflejo del futuro a corto plazo en esta reactivación de las empresas…



Fujikura ya planea reactivar la planta dos que mantiene rentada pero vacía o con muy poco personal, mientras que Rassini ya también recontrata personal de cara al futuro que se viene para el sector automotriz y del cual tiene mejores expectativas…



Sin duda, como lo ha dicho el presidente de Canacintra, César Muñoz, ha sido poco el apoyo del Gobierno federal y muchos los empleos que se han perdido en esta pandemia, pero el sector industrial de la frontera saldrá adelante antes que el resto de las regiones del país…



Nava y el fondo minero



Ayer en Saltillo se realizó la reunión del Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras del Estado de Coahuila, en donde el alcalde de Nava, el abogado Sergio Velázquez Vázquez, fue nombrado representante de los alcaldes de los municipios que realizan la explotación y obtención de sustancias minerales, el alcalde de Nava, donde al término de la misma dio conocer que durante dicha reunión se tomaron acuerdos que facilitarán la liberación de recursos pendientes…



Este fondo minero que varios municipios de Coahuila aplicaron de forma exitosa en años anteriores y que ha estado suspendido, sirve para la ejecución de obras importantes y en el caso de Nava involucra cuatro proyectos que ya están en marcha…