16 Julio 2020 04:10:00

Brote en la FGE

El Covid-19 marcó otro récord en Coahuila. 17 personas fallecieron y Ciudad Acuña sigue siendo el municipio con la tasa más alta.



Los contagios no ceden y se registraron 180 casos.



De manera extraoficial trascendió que el delegado de la Fiscalía General del Estado, Rodrigo Chairez, había dado positivo al nuevo coronavirus.



En la dependencia, que en el Estado comanda Gerardo Márquez, se habla de que hay cuando menos 25 empleados contagiados.



Presumen que el brote inició con un agente del Ministerio Público y que se expandió a sus compañeros.



De manera oficial no se ha confirmado la versión pero en la Fiscalía es un secreto a voces.



EN EQUIPO



Cuando se trabaja en equipo, las cosas se resuelven de una manera rápida,



Eso lo dijo ni más ni menos que Roberto De los Santos, alcalde de Ciudad Acuña, a quien le atribuyen el disparo de casos positivos.



Y es que el Alcalde quiso irse por la libre sin atender la contingencia sanitaria.



Ahora que tiene el agua hasta el cuello ya habla de trabajar en equipo, aprovechando que Miguel Ángel Riquelme llegó a Acuña para supervisar el avance de la instalación del hospital móvil.



ENCERRONA



En el PRI estatal no quieren que se filtre nada de lo que se trata en las reuniones que preside Rodrigo Fuentes.



El martes hubo encerrona y a todos los que entraron les quitaron el celular.



De rompe y rasga, Fuentes les dijo a los presentes que los que no demuestren trabajo en territorio que ni se acerquen buscando posiciones.



Y que se vayan enterando que ningún candidato o candidata llevará mano para elegir a su planilla.



El presidente del tricolor advirtió que esas posiciones son del partido y el que quiera una, que se ponga a trabajar.



JALÓN DE OREJAS



Te lo digo Juan para que lo entiendas Pedro.



Rodrigo Fuentes tuvo hace unos días otra reunión, pero ahora con los alcaldes de su partido.



A todos les pidió trabajar de cerca con las organizaciones del Revolucionario Institucional.



Que deben coordinarse y eso les corresponde a los primeros priístas, a los presidentes municipales.



Fuentes no dijo nombres, pero parece que el mensaje iba como anillo al dedo para Florencio Siller que está chocado con el Movimiento Territorial, todavía de Moisés Asís y con la CROC, de Gerardo Oyervides.



YA CASI



Cuestión de días para que se haga el anuncio oficial de la compra-venta de AHMSA.



Julio Villarreal ya estaría afinando los detalles y los que saben del tema aseguran que será este mismo mes.



Y le quieren meter el acelerador para que Micare le entre a la jugada con los contratos de la CFE y la compra de carbón.



Mientras siga siendo de Alonso Ancira no habrá pedidos.



Micare debe estar dentro de los contratos, de lo contrario no se podría cumplir con el requerimiento de la paraestatal.



YA PLANEAN ELECCIONES



En menos de un mes estarían reiniciando el proceso electoral en el Estado.



Estamos hablando de que para la segunda semana de agosto los partidos políticos se prepararían para el registro de los candidatos.



Lorenzo Córdova, mandamás del INE, estima que la elección podría ser el 18 de octubre.



En cuestión de semanas estarán dándose con todo en Morena que siguen sin tener candidatos.



En el PT se sabe que por el Distrito V llevan a la encargada de Onappafa en Allende.