15 Julio 2020 04:10:00

Buenas y malas

Una buena y varias malas con el anuncio de que la CFE reactivará la compra de carbón para los productores de la Región Carbonífera.



La buena es que la paraestatal ya hizo el ofrecimiento. Comprará 2 millones de toneladas en los próximos 18 meses.



De entrada se podría asegurar la recuperación económica de toda la región que se dedica a la explotación del mineral.



La CFE convocó previamente a los a los productores y se registraron 123. Luego se hicieron visitas y revisaron documentos y al final sólo quedaron 75.



La mala es que ni juntando todo el carbón de esos 75 productores cumplirían con el requerimiento de la paraestatal.



Porque debe usted saber que Micare no entra en la jugada, no le van a comprar ni un kilo de mineral.



Los que saben del tema suponen que la CFE de Manuel Bartlett se lavará las manos. Ya hizo el ofrecimiento ahora habrá que ver si pueden cumplir.



HOTELERO



Muchos directores que estuvieron bajo la sombra de Alonso Ancira se sacaron la lotería sin comprar boleto.



Amasaron fortunas y se convirtieron en grandes empresarios en varios ramos.



No está usted para saberlo y mucho menos nosotros para contarle, pero en Cuatro Ciénegas se construye un hotel 5 estrellas de un directivo de Altos Hornos.



Para evitar que su nombre aparezca utiliza un prestanombres.



En la tierra de Carranza sólo saben que el nuevo hotel es un hombre de apellido Villaseñor, aunque en realidad es de uno de los consentidos de Ancira.



AGUADORES



A todo lo que da la competencia entre los calefactos de Ciudad Frontera en el reparto de agua.



Como si el que reparta más tiene asegurada la silla que vuelve locos a los más cuerdos y que por ahora ocupa Florencio Siller.



Ya le habíamos comentado de Roberto Piña y de pronto se apareció Ramiro Liñán, del PAN.



A Piña lo identifican con el Ayuntamiento de Monclova y más de tres agradecieron la ayuda líquida a Alfredo Paredes.



Dieron por hecho que el alcalde de Monclova está más preocupado por la falta del vital líquido que el de la ciudad del riel.



Liñán no se quiso quedar atrás y ya se le puede ver en las colonias manguera en mano surtiendo agua.



Cada quien llevando agua a su Molino.



BLOQUEO



Por cierto que Florencio Siller ya tiene como enemigo político a Gerardo Oyervides.



El alcalde está nervioso, temeroso de que le puedan arrebatar la candidatura a la alcaldía a su hijo aunque eso está lejos de que pueda ocurrir.



Oyervides se echó a cuestas llevar apoyos a varias colonias y mientras recorría la Diana Laura hizo el compromiso de abastecerles de agua.



Al empresario no le iba a costar mucho sacar una de sus pipas para cumplirle a los vecinos, pero para cuando llegó a cargar agua no le quisieron surtir.



El agua se vende para cualquier hijo de vecino, pero no para Oyervides.



Suponen que fue Siller quien habría dado la orden para que no llenaran la pipa del empresario y quedara mal.



Al final del día Oyervides pudo pagar y cumplir pasando por encima de la supuesta orden del alcalde.



MARTES NEGRO



Ayer fue de record en nuevos casos de Covid-19 y de fallecimientos.



No ha sido posible cortar la cadena contagios y fue un martes negro en Coahuila que registró 197 casos y Torreón sigue siendo el municipio con más positivos.



Al mismo tiempo, Ciudad Acuña sigue con la tasa más alta de letalidad.



De entre los casi 200 casos que se registraron ayer va incluido el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Hugo Morales.



Ya es moda que los funcionarios anuncien su contagio en redes sociales y esta vez no fue la excepción.



LAS DUDAS



Faustino Aguilar tiene muchas preguntas por contestar con decenas de monclovenses que son confirmados positivos en la prueba de la Jurisdicción, pero al hacer el test en un laboratorio particular resultan negativos.



Se sabe de empresarios que han gastado más de 50 mil pesos en pruebas para sus empleados.



Un día salen positivos y al otro el resultado es negativo generando incertidumbre.