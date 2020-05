07 Mayo 2020 03:10:00

Bueno para nada

Buen día La ineptitud, corrupción y criminalidad del sexenio de AMLO tiene en riesgo a México, y oiga usted, José Narro Robles, ex rector de la UNAM y experto en salud, concretamente dice que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell es un bueno para nada, un día dice una cosa y de rato otra versión totalmente opuesta, se la pasa adivinando, rifando escenarios y mintiendo.



Por algo Felipe Calderón de una patada en el trasero lo puso de patitas en la calle en 2009 porque siendo Director General de Epidemiología de la Secretaría de Salud fue un verdadero fiasco, un pelagatos bueno para nada cuando la epidemia de la Influenza, pero otro papanatas como AMLO lo adoptó, se enamoró de él.



En entrevista para el Sol de México, el reputado José Narro Robles quien es autoridad moral y científica para hablar del tema, dice; “nadie en su sano juicio puede decir cuántos son los casos de Covid-19 hay, y dónde estamos en la curva de la epidemia; el subsecretario Hugo López-Gatell ha mentido en el manejo de las cifras”.



Miente López-Gatell



“No hay modelo matemático predictivo que aguante tantos cambios y tanta mala información, es muy difícil decir en qué punto de la epidemia de la curva estamos porque el señor subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell ha cambiado, ha mentido y ha trasformado la realidad”.



“El señor López-Gatell ha dicho una cifra luego otra y ha hablado de un factor de convención, después se desdice y termina diciendo otro número, ha hablado de 8 que se multiplica por el número de casos comprobados en el sistema centinela, luego dijo que eran 30 o más”.



En entrevista con la periodista Nurit Martínez, criticó José Narro la forma en que el subsecretario ha manejado la epidemia porque se han hecho cálculos desde los cerca de 25 mil casos que informó el martes pasado 24 mil 905 hasta más de 700 mil casos si se multiplica por 50, 40 o 37, dependiendo del factor que utilice en el momento.



“Es muy difícil, no puede decir López Gatell que hoy o mañana es el día pico y de ahí para abajo, no puede ser así, no es así, no hay modelo matemático predictivo que aguante tantos cambios y tanta mala información”.



Sin credibilidad



“Hay una enorme inconsistencia, hay falta de credibilidad, así como nos dice una cosa luego otra, y nos dice que presentará una tabla con los datos, los estimadores y factores de corrección, pero luego llega a decir que no es cierto, informa de veintitantos mil y termina diciendo como lo dijo el sábado o domingo que 104 mil o un poquito más”, añade el experto.



Por otro lado, nadie sabe qué sucederá con esto, la gente está con la ilusión de que esto terminará el 31 de mayo, pero hay temor de que la cuarentena se prolongue hasta julio o agosto, pero para entonces México será el infierno con millones de personas sin un peso en la bolsa.



Pan y circo



Ahora AMLO está reciclando que podría proceder contra Enrique Peña Nieto, su intención es desviar la atención del asteroide que en cuestión de semanas caerá en México consistente en pérdida de cientos de miles de empleos y que se sumarán a otros tantos, por lo pronto al pueblo pan, circo y atole con el dedo.



Dicen que muchos comerciantes incluyendo cantineros están reclamando reabrir, pero en el caso de bares, cantinas y restaurantes, no hay circulante en la ciudad para gastar en compra de cerveza y artículos no necesarios, la gente cree que tampoco acudiría por temor a riesgo de contagio.



Y mientras tanto, el gobierno corrupto de AMLO finge demencia ante datos contundentes del hijo de su adoración el salinista Manuel Bartlett quien enfrenta con datos precisos señalamientos de corrupción y pillaje contra el IMSS en venta fraudulenta de respiradores, sinvergüenzas.



Hasta mañana…