22 Enero 2020 04:10:00

Buenos modales

Si los futuros aspirantes del PRI a convertirse en inquilinos del Palacio de Coss esperan que lleguen las campañas para ponerse los guantes y despotricar en contra de sus adversarios, están muy equivocados, pues al parecer la dirigencia nacional tricolor se contagió con el espíritu pacifista de Andrés Manuel López Obrador y adoptarán la postura de “abrazos, no balazos”.



De acuerdo con Ricardo Aguilar Castillo, para más señas, titular de la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, los dimes y diretes y, peor aún, las descalificaciones estarán descartadas de las campañas priistas. El dirigente tricolor aseguró que no se van a detener en pleitos sin sentido con la competencia y para pronto llegó la queja de los malpensados: “¡Así qué chiste!”.



Oxígeno puro



Por cierto, Ricardo Aguilar Castillo, quien llegó a Saltillo para ir calentando motores en el proceso electoral, no dudó en señalar que del resultado de los comicios del 7 de junio próximo en Coahuila dependerá el ánimo con que el tricolor llegará a las intermedias federales de 2021.



Destacó lo que otros dirigentes nacionales del PRI han dicho, es decir, que en la tierra de Carranza se da el mejor priismo del país, el más disciplinado y participativo, y anticipó que esto, junto con los resultados del Gobierno de Miguel Ángel Riquelme, son la mejor carta de presentación frente a los electores para los próximos comicios.



En síntesis, el secretario de Organización el CEN del PRI aseguró que de Coahuila depende el oxígeno con que el expartidazo llegará a la próxima contienda federal.



Les hizo el feo



No fueron una, ni 100, sino más de mil quejas por presuntas violaciones a las garantías ciudadanas por parte de elementos de la Policía del Estado que dejó sin resolver el exsecretario de Seguridad Pública, José Luis Pliego Corona.



Si bien es cierto el mexiquense salió de la dependencia estatal con buenos comentarios, el que apareció con libreta en mano, como dependiente de tienda tratando de cobrar la mercancía que dio a crédito, fue el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, Hugo Morales Valdés.



De acuerdo con el ombudsman, a las más de mil quejas por presuntos abusos policiales, se suman 20 recomendaciones emitidas por la CDEHC, a las que el ahora exsecretario les hizo el feo y no atendió. Tarea pendiente para la nueva titular, Sonia Villarreal Pérez.



Sistema certificado



No es común el reconocimiento como el que este martes recibió el gobernador Miguel Ángel Riquelme de manos de Anne Grillo, embajadora de Francia en México. Y fue por resultados en materia de salud, en concreto por cumplir los requisitos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU).



Se trata, nos explican, de una certificación a manera de reconocer los esfuerzos del sistema estatal de salud en la Regulación Médica de Llamadas de Emergencia.



Nomás lo que es



La que aprovechó su estancia en Saltillo para darse la vuelta por la Casa del Migrante fue la embajadora de Francia, Anne Grillo, quien traía el pendiente de entregar de manera personal el Premio de Derechos Humanos de la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos en Francia, al director general del albergue, Alberto Xicoténcatl Carrasco, y al sacerdote Pedro Pantoja, fundador del refugio por donde cada año pasan miles de centroamericanos que van tras el sueño americano.



Dentro y fuera de México saben de la entrega de los dos homenajeados a favor de los derechos de los migrantes y para las autoridades francesas no pasa desapercibida su labor, de ahí el interés de la diplomática por conocerlos.



Otros datos



En Coahuila tienen otros datos respecto a la manera en que se puede administrar el sistema de salud para los no derechohabientes y quien cuenta con una estrategia, disponible para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Palacio de Coss, Marcelo Torres Cofiño.



Como buen panista, el expresidente de la Junta de Gobierno del Congreso local le hizo gestos al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) y en medio del caos por la falta de atención médica y medicinas, asegura que todavía no todo está perdido, pero falta la voluntad del Gobierno de la ‘cuatroté’ para salir del bache y es precisamente ahí en donde está lo difícil.



Por cierto, en la Secretaría de Salud no firmarán cheque en blanco para incorporarse al convenio del Insabi. Hay algunas dudas, financieras sobre todo, que se deberán aclarar antes.



Compareció



Que no le fue mal al rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, durante la comparecencia ante diputados de las comisiones de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública, Presupuesto y Finanzas.



El que según esto lo iba a recibir con la espada desenvainada era el legislador panista Juan Antonio García Villa, pero todo quedó en un susto. Además, el rector de la máxima casa de estudios fue apapachado por legisladores del PRI, como el propio coordinador, Jaime Bueno Zertuche, y Lucía Azucena Ramos. Además, llegó debidamente armado, con documentos y equipo humano, como la contralora general, Ludivina Leija Rodríguez, quien traía a la mano cualquier cantidad de información.